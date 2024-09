43 Tore am 3.Spieltag - Der helle Wahnsinn in der A-Liga

– Foto: Rocco Bartsch

Tore wie am Fließband produzierten die 14 A-Ligateams am dritten Spieltag. Einzig Aufsteiger Füssenich-Geich war zum zuschauen verdammt, da der TB-SV spielfrei war. Am meisten Tore gab es in Lommersum zu bestaunen. Dort gab der heimische SSV eine 3:0-Führung, die er bereits nach zehn Minuten herausgespielt hatte, noch aus der Hand und musste sich gegen Roitzheim, die damit erstmals punkteten, mit einem saftigen 5:5 zufrieden geben. Ähnlich torreich, wenngleich ungleich verteilt verliefen die Auswärtsspiele der SG Flamersheim/Kirchheim in Zülpich und der TuS Mechernich in Derkum. Beide Auswärtsteams siegten klar mit 6:2 und fügten dem jeweiligen Spielpartner die erste Saisonniederlage bei. Torreich ging es auch bei 3:3 zwischen Weilerswist und Hellenthal zu. Frauenberg unterlag Aufsteiger Dom-Esch mit 1:3 und Erft 01 übernahm die Tabellenspitze durch ein 3:1 über den noch punktlosen SV Schöneseiffen. Verlustpunktfrei bleibt auch der TSV Schönau, der mit späten Toren und einem 2:1 die Auswärtshrde SV Sötenich nahm.

Das sind die Spieltagsfakten mit 43 Toren: TuS Chlodwig Zülpich 1896 II – SG Flamersheim / Kirchheim 2:6

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: Stephan Pessara, Jonas Hintzen (69. Dave Dahlmann), Bastian Hintzen, Alexandros Stefanidis, Niklas Fechner, Dennis Kutscheruk (80. Henrik Uhlenbroch), Jakob Raudszus (80. Robin Ritz), Nico Jensen, Marius Lepartz, Lukas Bungart, Lukas Fischer (63. Leon Seeberger) - Trainer: Marc Altendorf - Trainer: Daniel Tendler - Trainer: Reiner Schleifer

SG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, René Müller, Lorenz Schlüpen (82. Marco Klein), Sven Förster, Matthias Lammers, Henning Doppelfeld (88. Jan Krenkel), Lukas Mager, Paul Doppelfeld (88. Maximilian Carstensen), Kasimir Johannes Reutershan, Yannik Ramm (71. Lukas Heiwolt), Dennis Hüttmann (59. Timo Jäntgen) - Trainer: Marco Markwald

Schiedsrichter: Timo Spölgen (Langerwehe) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Dennis Hüttmann (15.), 1:1 Bastian Hintzen (60.), 1:2 Paul Doppelfeld (67.), 1:3 Paul Doppelfeld (72.), 1:4 Lukas Heiwolt (75.), 2:4 Leon Seeberger (81.), 2:5 Henning Doppelfeld (85.), 2:6 Lukas Mager (90.+5)



SV Frauenberg – TuS Dom-Esch 1920 1:3

SV Frauenberg: Chris Hossdorf, Daniel Lüssem, Pascal Schröder, Deniz Arigan (64. Tom Bauer), Christian Meier (80. Wesley Schleicher), Denis Moruz, Julian Crombach (80. Sebastian Kaiser), Marcel Motz, Thomas de Vries, Justin Brams - Trainer: Sebastian Kaiser

TuS Dom-Esch 1920: Lewis Hoffmann, Nils Runnebohm, David Okon, Dennis Schumacher, Peter Schneider (56. Kevin Trautmann), Marcus Becker (82. Jonathan Flatten), Fabian Flatten, Sandro Odekerken, Jan Thelen, Pedro Maca, Kevin Viltz - Trainer: Dieter Höller

Schiedsrichter: Fabian Wolffs - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Deniz Arigan (16. Foulelfmeter), 1:1 Kevin Viltz (41. Foulelfmeter), 1:2 Pedro Maca (76.), 1:3 Pedro Maca (90.+2)

Gelb-Rot: Thomas de Vries (89./SV Frauenberg/)



Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim – TuS Mechernich 1897 2:6

Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Marcel Cremer (46. Ioannis Zorbas), Dominik Wesling (46. Wael Hassan), Niklas Wesling, Florian Cizmja, Aziz Neziri, Paul Alberty (46. Sefer Hoxhaj), Tino Sichert, Kevin Wulf, Kadiata Mbaya Mudiangombe (66. Vladyslav Shukhovtsev) (72. Dejen Kidane), Michel Kleinschmidt - Trainer: Andreas Erdmann

TuS Mechernich 1897: Tom Nitschke, Cedric Noah Kratz, Sekou Keita, Mirco Mertens, Daniel Kesseler (82. Tim de Jong), Matti Benden, André Beaujean (72. Franz Evertz), Tobias Hoß, Moritz Zinken, Jens Honnef, Luca Althausen (66. Michael Denneborg) - Trainer: Torsten Flimm - Trainer: Nicolas Hohn - Trainer: Marcus Georgi

Schiedsrichter: Tim Kreuser (Vussem) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Jens Honnef (23.), 0:2 Matti Benden (32.), 0:3 André Beaujean (48. Handelfmeter), 1:3 Kevin Wulf (69.), 1:4 Matti Benden (75.), 1:5 Matti Benden (88.), 2:5 Sefer Hoxhaj (90.+5), 2:6 Jens Honnef (90.+8 Handelfmeter)



SV Sötenich 1919 – TSV Schönau 1:2

SV Sötenich 1919: Lars Kreuser, Thomas Müller, Simon Sanduljak, Kevin Klein, Tim Jäckel (87. Tim Knebel), Lukas Hanf, Martin Schmitz, Simon Züll (61. Ben Winter), Simon Weishaupt, Dennis Jäckel (78. Christopher Bellstädt), Jens Knebel - Trainer: Markus Sabel

TSV Schönau: Thomas Duell, Sebastian Nietmann (79. Luis Breuer), Benedikt Vögtel, Tom Neukirch, Lukas Stollenwerk, Norman Loepke, Tenzin Tseten Naktsang, Christian Latz (76. David Nolte), Lukas Wollenweber, Yannick Merget (56. Pawel Hoppe), Tim Breuer - Trainer: Raphael Engler - Trainer: Gerrit Ueckert

Schiedsrichter: Erich Poth - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jens Knebel (9.), 1:1 Pawel Hoppe (75.), 1:2 Tim Breuer (90.)



JSG Erft 01 Euskirchen – SV Schöneseiffen 1950 3:1

JSG Erft 01 Euskirchen: Max Vornweg, Nicolas Woywod, Arthur Eisfeld (71. David Heller), Rudolf Eisfeld, Finn Wylegala, Luke Bungart (44. Moritz Taller), Julian Riße, Lucas Spilles (64. Jan Walther), Enerik Celaj, Leo Richerzhagen, Colin Jaecks (71. Dominik Taller) - Trainer: Christopher Kockerols - Trainer: Tsvetozar Doychinov

SV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Martin Hupp, Niklas Kirch, Fabian Möhrer (84. Marvin Domalewski), Lukas Sauer, Max Jöbges (79. Elias Pesch), Bastian Keuer, Felix Zimmer, Pascal Meyer (64. Maurice Niedermeier), Timo Bornewasser (88. Tom Krewinkel), Torben Hörnchen - Trainer: Heiko Zimmer

Schiedsrichter: Alexander Kratz - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Lucas Spilles (30.), 2:0 Colin Jaecks (70.), 3:0 Julian Riße (83.), 3:1 Lukas Sauer (87. Foulelfmeter)



SSV Weilerswist 1924 – SG Hellenthal 3:3

SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Stefan Silva-Santos, Marius Hammes, Felix Kortholt, Robin Maximilian Berk, Sven Stanienda, Bastian Schmitz (72. Maxim Zajcev), Mike Nandzik (72. Daouda Coulibaly), Maik Morgen (72. Ricardo Melder), Patrick Hinsch - Trainer: Frederik Ziburske

SG Hellenthal: Jona Lorbach, Patrick Pohl, Jens Dederichs, Philipp Hufschmidt (68. Philipp Wiesen), Manuel Schumacher, Fabio Schnichels (55. Moritz Huppertz), Leon Reder, Miguel Klinkhammer, Lukas Mertens (20. Tom May), Christian Thönnes, Mathias Diederichs - Trainer: Thomas Valtinke - Trainer: Moritz Reder

Schiedsrichter: Markus Lomp - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Maik Morgen (50.), 1:1 Tom May (55.), 1:2 Tom May (65.), 1:3 Manuel Schumacher (68.), 2:3 Felix Kortholt (77.), 3:3 Sven Stanienda (79.)



SSV Eintracht Lommersum 1920 – Sportclub 1928 Roitzheim 5:5

SSV Eintracht Lommersum 1920: Robin Ron Schmitz, Jan-Niklas Runkel, Alexander Joist, Andreas Struve, Maurice Hergarten, Patrik Bauer, Lukas Goetz, Timm Brück, Tom Weiler (20. Elias May), Marcel Ebel (63. Gani Rama), Gian Luca Francesco Cardinale - Trainer: Henrik Schilli - Trainer: Jürgen Braun

Sportclub 1928 Roitzheim: Marcel Krings, Marcel Heindrichs, Robert Stahnke, Omar Koleilat (38. Michael Klöcker), Sandro Braun, Leon Vohsen, Edon Krasniqi (56. Florian Schröder), Danièl Linden, Youssef Khabbaz, Dominik Hochgürtel, Michal Jedrowski - Trainer: Thomas Moga - Trainer: Karsten Schreiner

Schiedsrichter: Thomas Broszeit - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Jan-Niklas Runkel (8. Foulelfmeter), 2:0 Lukas Goetz (9.), 3:0 Marcel Ebel (10.), 3:1 Michal Jedrowski (15.), 3:2 Michal Jedrowski (21.), 4:2 Elias May (29.), 4:3 Dominik Hochgürtel (31.), 5:3 Gian Luca Francesco Cardinale (34.), 5:4 Sandro Braun (45.), 5:5 Youssef Khabbaz (63.)

Es kommt Bewegung rein in die Torjägerwertung. Mechernichs Matti Benden traf für seine Farben gleich dreifach. Es waren seine ersten Tore im Seniorenbereich überhaupt. Damit ist es der Toptorschütze des Spieltags. Für den Sprung an die Spitze reicht das aber nicht. Dort steht jetzt Kevin Viltz vom TuS Dom-Esch. Der Torschützenkönig der letzten B-Ligasaison schickt sich eine Etage höher schon wieder an, um die Tojägerkanone zu kämpfen. Viltz steht nun bei fünf Saisontreffern. Dahinter reihen sich gleich sechs Spieler mit jeweils vier Toren ein. Unter ihnen auch die beiden Doppeltorschützen vom Sonntag Jens Honnef (Mechernich) und Paul Doppelfeld (SG FlaKi). *Das Ranking der besten Torschützen: