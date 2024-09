4:3-Sieg - Wagner nutzt drei Vorlagen von Schwaab eiskalt aus

Die TuS-Reserve verstärkt - aufgrund des spielfreien Wochenendes des Hessenliga-Teams - mit Anna-Lena Wagner und Jana Schwaab erwischte den besseren Start in die Partie und nutzte direkt die erste Torchance zur Führung. Nach tollem Zuspiel von Jana Schwaab war es Wagner, die allein auf die Torhüterin zulief, die Nerven behielt und zum 0:1 einschob. Wagner (10.) und Schwaab verpassten das 0:2 mit ihren Versuchen aus der Distanz nur knapp, während von den Gastgebern in der Phase wenig nach vorne kam. Auf der Gegenseite ging Marie Böths Schuss in der 21. Minute knapp neben das Tor. Genauer zielte Wagner in der 27. Minute, als sie erneut von Schwaab perfekt in Szene gesetzt fast aus gleicher Position wie beim ersten Treffer das Ergebnis auf 0:2 nach oben schraubte. Die Heimelf kam in der Folge besser ins Spiel und hatte insbesondere über die linke Angriffsseite immer wieder gute Chancen, so auch in der 39. Minute, als Jasmin Jänsch den Anschlusstreffer markierte. Noch vor der Pause egalisierte Hanna Thomas das Ergebnis und erzielte den 2:2-Ausgleichstreffer. So ging es dann auch in die Pause.

Nachdem die Viktoria die komfortable Führung innerhalb weniger Minuten in den Sand setzte, hatte sie durch Schwaab in der 49. Minute die erste Gelegenheit im zweiten Abschnitt. Aber TSG-Keeperin Eileen Nickel konnte die Chance vereiteln. Es ging nun hin und her - Kammerbach - diesmal nicht so personell gebäutelt wie in der Vorwoche beim 1:6 gegen Kassel II - war gut im Spiel. Nachdem Großenenglis Abwehrspielerin Jennifer Käßner in der 51. Minute einen Schuss der Gäste noch gut abgeblockt hatte, war die TuS-Defensive 60 Sekunden später geschlagen, als Laura Eckert den Ball genau unter die Querlatte setzte. Doch auch der erste Rückstand in dieser Saison ließ die Gäste nicht aus dem Konzept bringen und Coach Zielasko setzte weiterhin auf die spielerische Karte, was sich im folgenden Chancenplus der Viktoria auszahlte. Doch Wagner (57.), Lilija Bruch (59.) und Böth (67.) verpassten das 3:3 knapp. In der 70. Minute sollte der mehr als verdiente Ausgleich für Großenenglis II doch noch fallen. Erneut war es Schwaab, die im Mittelfeld zu viel Platz hatte und den Ball genau in den Lauf von Wagner bugsierte, die wiederum kalt ins lange Eck zu ihrem dritten Saisontreffer abschloss. Die Hessenliga-Reserve machte nun weiterhin Druck und wollte unbedingt den zweiten Sieg einfahren. Zehn Minuten vor Ende der Partie eroberte Böth im Mittelfeld den Ball, passte auf Bruch, die genau in die Schnittstelle gelaufen war und zum 3:4-Endstand einschob.