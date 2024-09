4:2 - TSV Jahn Büsnau fährt einen verdienten Heimsieg ein

Bereits nach fünf Minuten gingen die Gastgeber per Handelfmeter in Führung, welche die Gäste bereits in der 16. Minute nach einer schönen Einzelleistung egalisierten. Ein weiterer Treffer sollte nicht gelingen, da ein super vorgetragener Angriff mit Abschluss von C. Hornung nicht gegeben bzw. ein weiteres Handspiel im Strafraum nicht geahndet sowie mindestens eine Hunderprozentige nicht verwertet wurde.

Direkt nach Wiederanpfiff ging der SV HNK in Führung, welche C. Hornung mit einem Doppelschlag binnen sechs Minuten - darunter ein sehenswerter Freistoß - in ein 3:2 aus Sicht der Gastgeber drehte. Der neu ins Spiel gekommene "Zizou" sorgte für frischen Schwung und setzte nach einem Sololauf C. Hornung glänzend in Szene - sein Treffer wurde allerdings erneut wegen Abseits nicht anerkannt. Der TSV erspielte sich eine Vielzahl an Möglichkeiten, eine der besten vergab' der gut aufgelegte M. Hetzel im Anschluss an eine feine Einzelleistung. Den Schlusspunkt setze J. Manuschweski wenige Minuten vor dem Abpfiff - zuvor von N. Anaba topp vorbereitet.

Am verdienten Sieg der Einheimischen ließen auch die dem TSV freundschaftlich verbundenen Gäste keinen Zweifel - diskutiert wurde allenfalls welcher Handelfmeter berechtigt war und welche noch zusätzlich hätte gegeben werden können.