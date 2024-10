4:2 Auswärtssieg: Der SV Listrup zeigte sich effektiv gegen Dalum

Der SV Dalum spielte im eigenen Sportpark eine starke erste Halbzeit gegen den SV Listrup, verlor das Spiel in der Emslandliga jedoch mit 4:2. Mit diesem Ergebnis liegen die Gäste auf dem zweiten Platz hinter Spitzenreiter SV Sparta Werlte. Die Dalumer stehen im Mittelfeld und haben gezeigt, dass sie richtig gut Fußball spielen können.

In der ersten Halbzeit gingen sie sogar in Führung und niemand verstand, dass Cedric Lölfing am Ende dieser Halbzeit das 2:2 erzielte. Das war nicht unverdient, denn die Listruper waren immer gefährlich und die Abwehr der Gastgeber nicht besonders stark.

Auch der SV Listrup zeigte zu Beginn der ersten Halbzeit Wirkung, als Christoph Schwis nach vier Minuten das 0:1 erzielte. Dann traf Luca Grau zweimal und dein Team hätte auch den dritten Treffer erzielen können. Die Listruper spielen immer sparsam, defensiv und warten ordentlich auf den Fehler, um ihren starken Stürmer Michael Bünker zu erreichen: Eine starke Waffe, denn er hat bereits zwanzig Tore geschossen. In Dalum war es genauso. Manchmal scheint es, als wären sie gar nicht so gut, aber im Mittelfeld können sie wirklich guten Fußball spielen und zeigen, dass sie sehr kompakt sind. Bünker ist immer brandgefährlich. Diesmal war es auch so und natürlich hat er wieder ein Tor erzielt.

Die zweite Halbzeit hatte gerade begonnen und Bünker erhöhte auf 2:3. Danach blieb seine Mannschaft die bessere, der SV Dalum war aber immer noch nah am Ausgleich. Tatsächlich war die Abwehr der Gäste besonders stark und ließ kaum Räume zu. Schwis sorgte am Ende des Spiels für den 2:4: Erneut war man sehr effektiv: Die absolute Stärke dieser Mannschaft, die voll im Rennen um den Aufstieg in die Bezirksliga bleibt.