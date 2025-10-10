Alexis Fambo und die DJK Vilzing landeten in Buchbach den erhofften Befreiungsschlag. – Foto: Johannes Traub

4:1 nach 0:1: Vilzing landet nächsten Befreiungsschlag 13. Spieltag in der Regionalliga Bayern: Buchbach taumelt weiter - Vilzing feiert klaren Auswärtssieg in der SMR-Arena Regionalliga Bayern DJK Vilzing Buchbach

Nach gutem Start früh in Führung gegangen, doch am Ende war der TSV Buchbach gegen abgeklärte Vilzinger chancenlos - die Gäste springen in der Tabelle an den Hausherren vorbei.



Der Freitagabend brachte für den TSV keine Wende, sondern die nächste bittere Enttäuschung. Gegen die DJK setzte es eine deutliche Niederlage, die den Negativtrend der Gastgeber noch einmal unterstrich. Während Buchbach nun auf Rang 11 abrutscht, klettert Vilzing mit dem Erfolg auf Platz 10. Dabei hatte für die Rot-Weißen zunächst alles so verheißungsvoll begonnen: Schon nach 24 Minuten brachte Routinier Sammy Ammari sein Team in Führung. Nach einer mustergültigen Flanke von Tobias Stoßberger musste der Stürmer nur noch den Fuß hinhalten – 1:0 für Buchbach. Doch Vilzing zeigte sich unbeeindruckt und schlug zurück: Erst köpfte Andreas Jünger (29.) zum Ausgleich ein, dann nutzte Felix Weber nach einer Ecke die Unordnung in der Buchbacher Hintermannschaft und stellte auf 2:1 für die Gäste (38.). Aus einer Führung wurde binnen weniger Minuten ein Rückstand.



Nach dem Seitenwechsel knüpfte Vilzing nahtlos an die starke Schlussphase der ersten Hälfte an. Felix Weber bewies erneut seinen Torriecher, schnürte den Doppelpack und erhöhte auf 3:1 (60.). Spätestens da war der Widerstand der Heimelf gebrochen. Kurz darauf sorgte Nik Leipold mit einem sehenswerten Distanzschuss (78.) endgültig für klare Verhältnisse. Zwar hatte Tobias Stoßberger noch eine Riesenchance, doch ein Vilzinger kratzte den Ball von der Linie. Der verdiente Auswärtssieg der DJK war damit endgültig besiegelt.





Matthias Graf, Co-Trainer der DJK Vilzing, nach dem Spiel: "Entscheiden war, dass wir nach dem 0:1-Rückstand ruhig geblieben sind und ohne Hektik weiter nach vorne gespielt haben. Wir waren heute die klar bessere Mannschaft und haben auch in der Höhe verdient gewonnen. Die Art und Weise, wie wir uns heute präsentiert haben, war absolut überzeugend und gibt uns weiter Selbstvertrauen für das anstehende Derby."



Georg Hanslmaier, Sportdirektor des TSV Buchbach, sagte: "Vilzing hat sich den Sieg verdient. Wir sind zwar 1:0 in Führung gegangen, konnten dieses Ergebnis aber leider nicht in die Pause mitnehmen. Am Ende waren es zu viele individuelle Fehler und die Klasse von Vilzing hat sich klar gezeigt - vielleicht war das Ergebnis um ein Tor zu hoch, aber insgesamt geht der Sieg völlig in Ordnung."





Während die DJK Vilzing nach dem 1:0-Heimerfolg gegen Bayreuth nun den zweiten Sieg in Serie feiert und spürbar Selbstvertrauen tankt, steckt Buchbach tief in der Krise. Seit über einem Monat wartet der TSV auf einen Dreier, die Formkurve zeigt klar nach unten. Weiter geht es für beide Teams am kommenden Samstag (18.10., 14 Uhr): Buchbach gastiert beim FC Augsburg II, während Vilzing zu Hause Hankofen empfängt. Für beide Duelle gilt: Es sind richtungsweisende Spiele, wenn es um die Plätze im Tabellenmittelfeld und den Abstand nach unten geht.