4-1 TBM feiert einen starken BZL-Sieg. Lilli Raths mit Doppelpack

Die Gäste vom SV Untermenzing machen es dem TBM in der ersten halben Stunde richtig schwer. In der 16. Minute kommt der Ball rechts raus und den Querpass erläuft Susanne Ring und spitzelt den Ball an Keeperin Nicole Maurer vorbei ins Netz. Es braucht eine Ecke für den ersten TBM Treffer. Toptorjägerin Sheeva Seyfi enteilt zum ersten Mal, ihrer knallharten Bewacherin Lena Haslinger und köpft die Flanke zum Ausgleich rein.

In der zweiten Halbzeit kommen die Gäste kaum noch aus ihrer Spielhälfte raus und der Dauerdruck des TBM zeigt Wirkung. Die durchgestartete Franziska Kriegler bleibt an der letzten Abwehrspielerin hängen aber Seyfi nimmt den Ball auf, scheitert aber an Keeperin Manuela Holzer. Die steht dann auch immer mehr im Mittelpunkt und vereitelt Flanken und Torschüsse ein ums andere Mal. Nur gut, das der TBM über eine starke Reservebank verfügt. Die in der 58. Minute eingewechselte Liliane Raths braucht nicht lange um das Abwehrbollwerk zu überwinden. In der72. Minute zieht Frieda Krois von der Strafraumkante ab. Den halbhohen Abpraller köpft Raths zur Führung ein. Nur eine Minute später kommt der Ball von außen auf die völlig frei stehende Raths. Kurze Ballannahme und mit einem harten Flachschuss aus der Drehung besorgt sie die Zwei-Tore-Führung. Von den Gästen kommt nichts mehr und wieder landet ein Eckball auf dem Kopf einer Turnerbündlerin. Diesmal erwischt die aufgerückte Abwehrspielerin Julia Völk den Ball mit dem Kopf und erhöht das Ergebnis für den TBM.