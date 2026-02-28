3.Division: Nachholspiel am Sonntag

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Reisdorf und Luna eröffnen de Facto die zweite Saisonhälfte in der 3.Division, bevor es am kommenden Wochenende dann wieder richtig losgeht. Die Begegnung des 8.Spieltages wurde bekanntlich beim Stand von 3:2 kurz vor Schluss abgebrochen, vom Verbandsgericht wurde auf Neuansetzung entschieden. Anstoß ist um 16 Uhr.