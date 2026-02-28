 2026-02-20T12:29:42.904Z

3.Division: Nachholspiel am Sonntag

Reisdorf – Luna wird wiederholt

Reisdorf und Luna eröffnen de Facto die zweite Saisonhälfte in der 3.Division, bevor es am kommenden Wochenende dann wieder richtig losgeht. Die Begegnung des 8.Spieltages wurde bekanntlich beim Stand von 3:2 kurz vor Schluss abgebrochen, vom Verbandsgericht wurde auf Neuansetzung entschieden. Anstoß ist um 16 Uhr.

