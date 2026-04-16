37 & noch kein bisschen müde: Hägele verlängert bei den Kickers

Wird weiterhin das Trikot der Würzburger Kickers tragen: Daniel Hägele (rechts). – Foto: Wolfgang Zink

Er läuft und läuft und läuft: Daniel Hägele , mittlerweile 37 Jahre alt, hat erneut seinen Vertrag bei den Würzburger Kickers verlängert und geht damit in sein neuntes Jahr am Dallenberg - egal in welcher Liga. "Ein Zeichen der Kontinuität und Erfahrung", schreibt der FWK dazu in einer Stellungnahme.

Seit Sommer 2018 ist der gebürtige Schwabe aus Schwäbisch Gmünd nun schon für die Rothosen am Ball. Zuvor stand er bei der SG Sonnenhof-Großaspach und beim VfR Aalen unter Vertrag. Dass Daniel Hägele in all den Jahren seiner Laufbahn nur für drei Vereine die Schuhe schnürte, spricht für seinen Charakter und seine Loyalität. Das Wandervogel-Dasein ist seine Sache nicht. Über 240 Pflichtspiele hat der Innenverteidiger für die Würzburger Kickers bisher absolviert. Damit gehört er zu den unumstritten Führungsspielern und zu den prägenden Gesichtern des Vereins.

Würzburgs Sportdirektor Sebastian Neumann hebt die Rolle von Hägele noch einmal heraus: "Daniel ist für uns auf und neben dem Platz ein extrem wichtiger Baustein. Seine Erfahrung, seine Ruhe und seine Führungsqualitäten sind für unsere Mannschaft von großer Bedeutung. Dass er seinen Weg bei den Kickers fortsetzt, ist ein starkes Signal für Stabilität und unsere gemeinsame sportliche Ausrichtung."