36. Traditionsturnier vom TuS Lingen beendet.

Im Finale gegen Geheimfavorit Concordia Emsbüren, die in der Lingener Kiesberghalle im Halbfinale zuvor die TuS Allstars mit 4:2 bezwungen hatten- anders als noch vor einem Jahr, als die Emsbürener im Semifinale gegen die Allstars unterlagen.



In der Zwischenrunde qualifizierten sich die TuS-Allstars für die Finalspiele mit einem gerade einmal um ein Tor besseren Torverhältnis vor dem ASV Altenlingen und wurden schließlich Dritter im 9m-Schießen -dieses Mal zur Abwechslung mal vom 7-Meter-Punkt- vor dem Turniervierten Olympia Laxten, die zwei Mal trafen, vier Mal waren die Allstars vom Punkt erfolgreich und spendeten anschließend den Geldpreis des Turnierdritten an den eigenen TuS für die Jugendarbeit.



Als unangefochten bester Torwart des Turniers wurde Henning Feldmann (Concordia Emsbüren) ausgezeichnet, dem neben zahlreichen Paraden zwei Treffer gelangen. Die Auszeichnung als bester Spieler erhielt Fabian Lindenschmidt (SV Holthausen-Biene) und Torschützenkönig wurde Rendi Kildau (Olympia Laxten), der neun Mal einnetzte.



Neben dem Herrenturnier zeichnete sich die diesjährige Auflage des Hallenturniers durch drei Jugendturniere aus. Zahlreiche Nachwuchskicker der G-, F- und E-Jugend bestritten tolle Spiele um den 1. HEESE Transporte Cup.



Vielen Dank an alle Unterstützer, den Schiris, den Crews am Verpflegungsstand für die hervorragende Bewirtung der Zuschauer, der Turnierleitung in der Sprecherkabine, an Stefan Heskamp, Michael Koop und Christian Fühner für die große Wertschätzung, den All Stars für den großartigen Einsatz, an alle Sponsoren, den Mannschaften und Zuschauern, den Eltern, die Kuchen und Muffins gebacken haben, den TuS FlaminguS, der NOZ und EmsTV für die Berichterstattung und schließlich für Ivonne und Dennis für den unermüdlichen Einsatz. Danke.



Spoiler: Am Montagabend berichtet der Kabelsender Ems-TV über das Turnier.