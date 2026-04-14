300 Tore in der Kreisliga A: Osman Sahin knackt Meilenstein

Vier Tore erzielte Osman Sahin am Wochenende für die SG Duisburg-Süd und erreichte damit einen Meilenstein in der Kreisliga A Duisburg. Für ihn waren es die Treffer 298, 299, 300 und 301 in dieser Spielklasse - laut der FuPa-Datenbank ist das vor ihm noch niemandem sonst gelungen. Wie er den Rekord einschätzt und wie es für den Routinier nach der Saison weitergeht.
Es ist keine leichte Spielzeit für den Angreifer. "In diesem Jahr plagen mich viele Verletzungen und Erkältungen", erklärt er im Gespräch mit dieser Redaktion. Mit Toren konnte er seiner Mannschaft nur bedingt helfen, doch abseits des Platzes unterstützt er nach Kräften. "Ich habe oft den Trainerjob übernommen, weil unser eigentlicher Coach immer gespielt hat", erläutert er. Sahin selbst stand im laufenden Wettbewerb nur in 13 Spielen auf dem Feld - 13 Tore und zehn Assists gelangen ihm trotzdem.
Am Wochenende stand er mal wieder 90 Minuten auf dem Platz. Gegen die zweite Mannschaft des Duisburger FV 08 holte die SG Duisburg-Süd einen 6:3-Sieg. Sahin erzielte vier Buden und legte einen weiteren Torerfolg auf. Damit knackte er die 300-Tore-Marke in der Kreisliga A. "Als Stürmer macht mich das unglaublich stolz", betont er. Beim Blick in die FuPa-Datenbank lässt sich kein anderer Angreifer finden, dem das in der A-Liga bislang gelungen ist. In 225 Partien traf Sahin 301 mal ins gegnerische Tor und bereitete zudem weitere 124 Treffer vor.
Mit inzwischen 38 Jahren ist der Torjäger im gehobenen Fußballeralter angekommen. Natürlich ist es dann auch an der Zeit, über die eigene Zukunft nachzudenken. "Ich bin geneigt, nach dieser Saison aufzuhören", verrät Sahin. In Stein gemeißelt ist das Karriereende des siebenfachen Torschützenkönigs in der Kreisliga A Duisburg aber noch nicht. "Es kann sein, dass ich noch ein allerletztes Jahr dranhänge, weil wir die modernste Anlage Duisburgs bekommen und ich das als Spieler gerne miterleben würde", sagt er.
Fast drei Millionen Euro fließen in die Modernisierung der Sportanlage Am Förkelsgraben, fast 90 Prozent der Kosten übernimmt dabei der Bund. Neben einem neuen Kunstrasenspielfeld steht hier vor allem die energetische Sanierung der Umkleiden im Fokus. Die positive Entwicklung des Vereins will Sahin auch nach seinem Karriereende im Sommer oder in einem Jahr weiter begleiten. "Ich bin seit einem Jahr Vorstandsmitglied und Abteilungsleiter", sagt er. Auch einen Trainerposten könnte er sich gut vorstellen, die B-Lizenz wird er zeitnah erwerben.
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