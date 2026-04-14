300 Tore in der Kreisliga A: Osman Sahin knackt Meilenstein Am Wochenende hat Osman Sahin die 300-Tore-Marke in der Kreisliga A geknackt. Wie es für den Torjäger weitergeht. von Marcel Eichholz · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Osman Sahin im Einsatz für die SG Duisburg-Süd. – Foto: Roberto Parolari

Vier Tore erzielte Osman Sahin am Wochenende für die SG Duisburg-Süd und erreichte damit einen Meilenstein in der Kreisliga A Duisburg. Für ihn waren es die Treffer 298, 299, 300 und 301 in dieser Spielklasse - laut der FuPa-Datenbank ist das vor ihm noch niemandem sonst gelungen. Wie er den Rekord einschätzt und wie es für den Routinier nach der Saison weitergeht.

Es ist keine leichte Spielzeit für den Angreifer. "In diesem Jahr plagen mich viele Verletzungen und Erkältungen", erklärt er im Gespräch mit dieser Redaktion. Mit Toren konnte er seiner Mannschaft nur bedingt helfen, doch abseits des Platzes unterstützt er nach Kräften. "Ich habe oft den Trainerjob übernommen, weil unser eigentlicher Coach immer gespielt hat", erläutert er. Sahin selbst stand im laufenden Wettbewerb nur in 13 Spielen auf dem Feld - 13 Tore und zehn Assists gelangen ihm trotzdem. >>> Das ist Osman Sahin Am Wochenende stand er mal wieder 90 Minuten auf dem Platz. Gegen die zweite Mannschaft des Duisburger FV 08 holte die SG Duisburg-Süd einen 6:3-Sieg. Sahin erzielte vier Buden und legte einen weiteren Torerfolg auf. Damit knackte er die 300-Tore-Marke in der Kreisliga A. "Als Stürmer macht mich das unglaublich stolz", betont er. Beim Blick in die FuPa-Datenbank lässt sich kein anderer Angreifer finden, dem das in der A-Liga bislang gelungen ist. In 225 Partien traf Sahin 301 mal ins gegnerische Tor und bereitete zudem weitere 124 Treffer vor.