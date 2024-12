30. Sparkassen Hallencup Düren: Das sind Gruppen & Spielplan

– Foto: Julia Sahr

Am Freitagabend wurden die Gruppen für den 30. Hallencup der Sparkasse Düren 2025 ausgelost. Das Turnier wird vom 9. bis 12. Januar 2025 in der Sporthalle in Jülich ausgetragen. Mit insgesamt 30 teilnehmenden Mannschaften, darunter drei aus der Landesliga, drei aus der Bezirksliga und Teams aus den Kreisligen A bis C, verspricht die Veranstaltung erneut hochklassigen Hallenfußball.

Gruppenauslosung in feierlichem Rahmen Die Gruppenauslosung fand am Freitag, dem 29. November 2024, in der Filiale der Sparkasse Düren in Jülich statt. Als Losfee fungierte Uwe Willner, Vorsitzender der Sparkasse Düren, der die Teams den sechs Gruppen zuordnete. Die sechs höchstklassig spielenden Vereine fungieren als Gruppenköpfe, während die weiteren Teams, darunter auch die des Verbands, zugelost wurden.

Turnierstart am 9. Januar Das traditionsreiche Hallenturnier wird am Donnerstagabend, 9. Januar, eröffnet. Traditionell bestreitet der ausrichtende Verein, in diesem Jahr der SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten, das Auftaktspiel. Der gesamte Wettbewerb wird nach den offiziellen Futsal-Regeln ausgetragen, was für zusätzliche Dynamik sorgt.