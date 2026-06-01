3:0-Führung hergeschenkt: Wahlscheider SV sicher abgestiegen

Die letzten Entscheidungen in Staffel 2 der Bezirksliga sind gefallen: Der TuS 05 Oberpleis ist Meister, der Wahlscheider SV ist sicher abgestiegen. Dass Oberpleis und der FC Blau-Weiß Friesdorf sicher aufsteigen, stand schon seit der vergangenen Woche fest. Der TuS 05 nutzte die 2:6-Niederlage von Friesdorf gegen den TuS Buisdorf und ist nun nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Am anderen Ende der Tabelle wird der Wahlscheider SV die rote Laterne indes ebenfalls nicht mehr abgeben können.
Und das obwohl das Team von Trainer Pascale Spies gegen TuRa Germania Oberdrees auf bestem Weg war, die Hoffnung aufrechtzuerhalten. Zweimal Max Klink und einmal Luis Lehnen hatten den Tabellenletzten bis zur Halbzeitpause mit 3:0 in Front gebracht. Lange Zeit schien alles auf einen sicheren Sieg der Wahlscheider hinauszulaufen, dann brach der WSV ein: Zweimal Sascha Middelmann, Philip Urbanek und Kevin Wiersberg drehten das Spiel in der Schlussphase auf 4:3 und schicken Wahlscheid damit in die Kreisliga A.
FC Hertha Rheidt – VfR Hangelar 3:1
FC Hertha Rheidt: Arne David, Tilo Bruns, Daniel Torradinhas-Constantino, Ayman Bouskouchi, Leon Winkelheide, Marco Abels, Leon Pagels, Tim Rothe, Elis Zulfic, Chalid Ben Ghouma (27. Lars Krahe), Tofik Aliev (20. Saad Barouag) - Trainer: Benedict Habroune
VfR Hangelar: Julian Lewis Baum, Tim Mais, Yanic Mauer, Clemens Heinen, Lennard Bär, Lars Radzey, Fahim Momand (13. Matthias Wallrafen), Endrit Gervalla (37. Jonathan Esch), Luka Chokhonelidze (44. Claudio Rodrigues), Manuel Madelung (37. Vladyslav Cheltsov), Robin Graé - Trainer: Sascha Strack
Schiedsrichter: Daniel Emami - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Elis Zulfic (18.), 2:0 Tim Rothe (20.), 2:1 Yanic Mauer (44.), 3:1 Tim Rothe (85.)
________________________
TuS 05 Oberpleis – SC Volmershoven-Heidgen 1:0
TuS 05 Oberpleis: Sebastian Klein, Mika Jetzlaff, Artem Donchenko, Patrick Rüth, Tim Becker, Nils Lokotsch, Tim Dawar (80. Marc Bremer), Shawn Niklas Dessel (94. Jannik Goethe), Paul Berner (80. Jetgzon Krasniqi), Mika Thomas, Ali AKbar Mortazawi (72. Achraf Ghannami) - Trainer: Eskandar Zamani
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Laurin Hothum, Michael Braun, Lucas Daniel Wölk, Ibrahim Bokhabza, Marc-Laurent Mende, Tom Brennecke, Fabrice Etienne Schumacher (90. Tobias Breuer), Moritz Hartmann (90. Niels Pietsch), Bilal Abik - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
Schiedsrichter: Devin Eker (Köln) - Zuschauer: 189
Tore: 1:0 Mika Thomas (90.+1)
________________________
TuS Buisdorf – FC Blau-Weiß Friesdorf 6:2
TuS Buisdorf: Dominik Stibing, Felix Hens, Jens Käß (76. Nicolas Pentazidis), Noah Ptassek, Jonas Spiekermann (83. Philipp Niggemeyer), Felix Schamberg, Julius Hübgen (88. Benjamin Primke), Luca Brors (68. Noah Jeromin), Gentjan Gashi, Max Müller, Finn Töller (57. Erwin Eliasz Paluch) - Trainer: Torsten Reisewitz - spielender Co-Trainer: Jonas Spiekermann
FC Blau-Weiß Friesdorf: Roman Khobotnia (46. Julian Malte Woschina), Argent Thaqaj, Luis Gjini, Thierry-Nomel Schönleber, Mouhanad Aldakak (46. Peter Düngelhoef), Mahdi Dhouib, Alexander Dohr, Antonio Bozic (46. Yevhen Didych), Daniel Schaal, Yassir Bentassil (46. Julius Flachsbarth), Amir Barekzhie (46. Mark Kwarteng) - Trainer: Thomas Huhn - Trainer: Farbod Khosravani
Schiedsrichter: Lukas Laumann (Köln) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Max Müller (7.), 2:0 Julius Hübgen (17.), 3:0 Julius Hübgen (18.), 4:0 Luca Brors (38.), 5:0 Max Müller (42.), 5:1 Daniel Schaal (58.), 5:2 Argent Thaqaj (63.), 6:2 Max Müller (73.)
________________________
SV Leuscheid – SC Uckerath 2:1
SV Leuscheid: Niklas Michel Urban, Tom Bungard, Benedikt Thiel, Fabian Ehrenstein, Daniel Borgardt (83. Jan Hänscheid), Colin Ebert, Sebastian Koch (61. Jannik Künstler), Moritz Welter, Jonas Klein, Lukas Brozeit (77. Florian Welter) - Trainer: Slobodan Kresovic - Co-Trainer: Udo Litschel
SC Uckerath: Fabio Milicki, Rene Dzubiella, Liam Ludwig, Mathis Lemke, Johannes Grünig, André Baltruschat (89. Max Einheuser), Danny Matzdorf (83. Mathis Einheuser), Niklas Merz, Niklas Weber, Justin Brück, Florian Scharfenberg (66. Finn Lange) - Co-Trainer: Jochen Sehl
Schiedsrichter: Sven Schaefers - Zuschauer: 222
Tore: 0:1 Danny Matzdorf (61.), 1:1 Colin Ebert (74.), 2:1 Liam Ludwig (81. Eigentor)
Besondere Vorkommnisse: Fabian Ehrenstein (SV Leuscheid) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (23.).
________________________