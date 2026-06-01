3:0-Führung hergeschenkt: Wahlscheider SV sicher abgestiegen Bezirksliga, Staffel 2: Der Wahlscheider SV verliert maximal dramatisch gegen TuRa Germania Oberdrees und muss den Gang in die Kreisliga A antreten. von Niklas Bien · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser

Luis Lehnen und der Wahlscheider SV sind sicher abgestiegen – Foto: Andy Ly

Die letzten Entscheidungen in Staffel 2 der Bezirksliga sind gefallen: Der TuS 05 Oberpleis ist Meister, der Wahlscheider SV ist sicher abgestiegen. Dass Oberpleis und der FC Blau-Weiß Friesdorf sicher aufsteigen, stand schon seit der vergangenen Woche fest. Der TuS 05 nutzte die 2:6-Niederlage von Friesdorf gegen den TuS Buisdorf und ist nun nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Am anderen Ende der Tabelle wird der Wahlscheider SV die rote Laterne indes ebenfalls nicht mehr abgeben können.

WSV-Drama in der Schlussphase

Und das obwohl das Team von Trainer Pascale Spies gegen TuRa Germania Oberdrees auf bestem Weg war, die Hoffnung aufrechtzuerhalten. Zweimal Max Klink und einmal Luis Lehnen hatten den Tabellenletzten bis zur Halbzeitpause mit 3:0 in Front gebracht. Lange Zeit schien alles auf einen sicheren Sieg der Wahlscheider hinauszulaufen, dann brach der WSV ein: Zweimal Sascha Middelmann, Philip Urbanek und Kevin Wiersberg drehten das Spiel in der Schlussphase auf 4:3 und schicken Wahlscheid damit in die Kreisliga A.

Spektakel für Nicht-Absteiger Deutz



Gleichzeitig sammelte die SV Deutz 05 II einen Big Point ein, der angesichts der Wahlscheider Niederlage gar keiner mehr war. Beim 4:4 trafen zweimal Paul Hupperich, Shahryar Ahmadi per Elfmeter und Francesco Costarella für die Gäste. Yakub Yildiz und Dreierpacker Volkan Kartel erzielten die MSV-Tore. Die Deutzer Reserve springt durch den Punkt auf den zwölften Platz und hält nach einer durchaus turbulenten Saison – Die weiteren Spiele des 29. Spieltags Spieltext MSV Bonn - Deutz 05 IIGleichzeitig sammelte die SV Deutz 05 II einen Big Point ein, der angesichts der Wahlscheider Niederlage gar keiner mehr war. Beim 4:4 trafen zweimal Paul Hupperich, Shahryar Ahmadi per Elfmeter und Francesco Costarella für die Gäste. Yakub Yildiz und Dreierpacker Volkan Kartel erzielten die MSV-Tore. Die Deutzer Reserve springt durch den Punkt auf den zwölften Platz und hält nach einer durchaus turbulenten Saison – inklusive Rücktritt von Trainer Leonard Barth – die Klasse.