Nächster Trainerknall: Barth tritt in Deutz zurück

Das Trainer-Beben in Staffel 2 der Bezirksliga hört einfach nicht auf. In den vergangenen Wochen wurde zuerst Stefan Behr-O'Hara beim SV Niederbachem entlassen, dann traten Linus Werner beim Wahlscheider SV und zuletzt Dietmar Rombach vom SC Uckerath zurück. Nun gesellt sich mit Leonard Barth der nächste Trainer dazu: Der 30-Jährige hat sich von seinem Traineramt beim SV Deutz 05 II zurückgezogen.

"Diese Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen und macht mich immer noch traurig. In den letzten Jahren haben wir gemeinsam Großes erreicht – darunter zwei Aufstiege, auf die ich unglaublich stolz bin", schrieb Barth in einem Statement zum Rücktritt.

Barth war seit der Winterpause 2021/22 als Trainer der dritten Mannschaft im Verein, im Sommer 2023 übernahm er die Reserve, damals noch in der Kreisliga B. Was folgte, ist eine echte Erfolgsgeschichte. 2024 stieg die zweite Mannschaft der Sportvereinigung in die Kreisliga A auf und schaffte direkt den Durchmarsch in die Bezirksliga.

"Es war eine Zeit voller Leidenschaft, Zusammenhalt und sportlicher Entwicklung, für die ich der Mannschaft, dem gesamten Umfeld, meinem Trainer- und Betreuerstab und insbesondere den Förderern der 2. Mannschaft von Herzen danke", so Barth weiter.

Der Start in die laufende Spielzeit gelang dem Aufsteiger exzellent, in den vergangenen Wochen hatten die Deutzer dann aber deutliche Probleme. Vier Niederlagen in Folgen - darunter chancenlose Partien gegen den SC Uckerath (0:4), den 1. FC Niederkassel (1:6) und den TuS Buisdorf (1:7) waren dem 30-Jährigen letztlich zu viel. "Leider sind wir in den letzten Wochen – auch bedingt durch viele schwere Verletzungen und persönliche Umstände – sportlich etwas in Schieflage geraten. Die ersten vier Spieltage haben gezeigt, was möglich ist, wenn die Truppe das Maximum aus sich herausholt. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft, sobald sie wieder vollständig ist, ihre Punkte holen und den Klassenerhalt schaffen wird", betonte Barth.



Barth will die nächsten Schritte gehen

Aus dem Trainergeschäft zurückziehen wird sich der Doppel-Aufsteiger indes nicht. Im Gegenteil: Es soll noch höher hinaus gehen. Barth spüre ,"dass ich für meine persönliche Weiterentwicklung als Trainer den nächsten Schritt gehen möchte. Ich habe den Anspruch, auf einem höheren sportlichen Niveau zu arbeiten, und merke, dass ich meine Vorstellungen und Ambitionen in der aktuellen Situation nicht mehr so umsetzen kann, wie ich es mir wünsche."