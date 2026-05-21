3. Transfer beim Regionalliga-Meister: FCN holt Kracht von Cottbus "Er hat in Cottbus eine starke Saison gespielt und seine Treffsicherheit eindrucksvoll unter Beweis gestellt" von Boris Manz · Heute, 17:34 Uhr · 0 Leser

Verlängerte seinen Vertrag trotz Drittliga-Verzicht: Nürnbergs Trainer Andreas Wolf. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Der Regionalliga-Meister macht den dritten Transfer für die kommende Saison perfekt. Zur U23 des 1. FC Nürnberg wechselt Edwin Kracht von Energie Cottbus. Der Torjäger spielte in seiner Jugend bereits in Bayern.

Kracht debütierte im Brandenburg-Pokal bereits für die Profis von Energie Cottbus und schaffte es einmal in der 3. Liga in den Kader. Vornehmlich spielte der 18-Jährige aber in der U19 des Zweitliga-Aufsteigers. In 19 Einsätzen in der DFB-Nachwuchsliga traf Kracht 13-mal und legte drei Tore auf. "Sehr glücklich": Kracht wechselt von Energie Cottbus zum 1. FC Nürnberg Nur etwas nördlich von Nürnberg hat Kracht bereits seine Spuren hinterlassen. In seiner Jugend kickte der Offensivspieler beim FC Coburg und bei der SpVgg Bayern Hof, ehe er über Rot-Weiß Erfurt schließlich zu Cottbus wechselte.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass Edwin künftig für uns auflaufen wird. Er hat in Cottbus eine starke Saison gespielt und seine Treffsicherheit eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Zudem überzeugt er mit seiner Laufstärke und ist ein echter Aktivposten auf dem Platz", wird Dieter Frey, Direktor Club-Nachwuchs in einer Pressemitteilung zitiert. "Diese Qualitäten soll er nun gezielt bei uns einbringen und unser Offensivspiel weiter beleben.“ Kracht ist der dritte Transfer des Regionalliga-Meisters Kracht ist nicht der einzige Neuzugang am Valznerweiher. Neben dem Stürmer hat der FCN bereits zwei weitere Talente unter Vertrag genommen. Vom Bundesliga-Absteiger Heidenheim wechselt Linksverteidiger Leonard Gjini nach Franken. Zudem verstärkt Innenverteidiger Farid Maboa Dijemba vom Eimsbütteler TV (Oberliga Hamburg) die Club-Defensive.