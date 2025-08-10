3 Tore – 3 Punkte

Erfolgreiches erstes Heimspiel: der FC Schaffhausen schlägt den SC Cham in der FCS Arena vor 793 Zuschauenden mit 3:0. Torschützen waren zweimal Del Toro, sowie Odutayo.

Alle drei Tore fielen dabei bereits in der ersten Hälfte. Schon nach vier Minuten konnten die Fans ein erstes Mal jubeln. Nach einer herrlichen Flanke traf Odutayo zur frühen Führung per Kopfball. Die Schaffhauser fielen vor allem durch gefährlich vorgetragene Konter auf und durch eine beeindruckende Effizienz. Mit einem Doppelpack sorgte Danilo Del Toro in der 29‘ und in der 39‘ Minute für die Vorentscheidung.

Was der FCS im ersten Durchgang zeigte, war durchaus beeindruckend. Erkennbar war auch, dass das Digenti-Team die Lehren aus dem Unentschieden in Kreuzlingen gezogen und Verbesserungen vorgenommen hat.

Bei extremen Temperaturen wurde der Vorsprung in der zweiten Halbzeit erfolgreich und sicher „verwaltet“. Spahiu hätte beinahe das Skore noch erhöht, sein Abschluss landete aber am Pfosten.

Weiter geht es am kommenden Wochenende im Cup auswärts gegen den FC Härkingen. Das nächste Heimspiel findet dann am Sonntag, 24. August um 15 Uhr in der FCS Arena gegen den FC Breitenrain statt.

FCS-Medienstelle / Fotos Armando Albrecht