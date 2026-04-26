3. Liga live: Cottbus zieht am MSV vorbei - Essen muss FCS schlagen

Der 35. Spieltag in der 3. Liga: FC Energie Cottbus springt durch den Sieg bei Viktoria Köln auf Rang zwei - Rot-Weiss Essen kann nachziehen, während das direkte Duell mit MSV Duisburg bevorsteht.
36. Spieltag
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - F.C. Hansa Rostock
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr SC Verl - TSV Havelse
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - TSV 1860 München
Sa., 02.05.26 16:30 Uhr VfB Stuttgart II - Rot-Weiss Essen
Sa., 02.05.26 16:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - Viktoria Köln
So., 03.05.26 13:30 Uhr MSV Duisburg - FC Energie Cottbus
So., 03.05.26 16:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück
So., 03.05.26 19:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - FC Erzgebirge Aue
37. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - SC Verl
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04
Sa., 09.05.26 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg
So., 10.05.26 13:30 Uhr TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt 05
So., 10.05.26 16:30 Uhr Viktoria Köln - Alemannia Aachen
So., 10.05.26 19:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken
