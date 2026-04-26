 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

3. Liga live: Cottbus zieht am MSV vorbei - Essen muss FCS schlagen

3. Liga: FC Energie Cottbus gewinnt bei Viktoria Köln und überholt MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen kann nachziehen.

von André Nückel · Heute, 15:37 Uhr
Cottbus legt im Aufstiegsrennen vor. – Foto: Imago Images

Der 35. Spieltag in der 3. Liga: FC Energie Cottbus springt durch den Sieg bei Viktoria Köln auf Rang zwei - Rot-Weiss Essen kann nachziehen, während das direkte Duell mit MSV Duisburg bevorsteht.

Cottbus besteht in Köln

Heute, 13:30 Uhr
Viktoria Köln
FC Energie Cottbus
0
2
Der FC Energie Cottbus hat seine starke Form bestätigt und sich mit einem souveränen 2:0-Erfolg bei Viktoria Köln vorerst auf den zweiten Tabellenplatz geschoben. Damit ziehen die Lausitzer am MSV Duisburg vorbei und setzen die Konkurrenz im Aufstiegsrennen unter Druck. Früh stellte Cottbus die Weichen auf Sieg: Erik Engelhardt traf bereits in der 18. Minute zur Führung, nachdem sich die Gäste zielstrebig nach vorne kombiniert hatten. In der Folge blieb die Partie zwar offen, doch Viktoria Köln fand gegen die stabile Defensive der Gäste nur selten klare Lösungen. Nach dem Seitenwechsel verwaltete Cottbus zunächst die Führung, ohne die Kontrolle zu verlieren. Die Entscheidung fiel dann in der 74. Minute, als King Manu auf 2:0 erhöhte und damit für klare Verhältnisse sorgte. Köln bemühte sich in der Schlussphase, blieb aber ohne den nötigen Durchbruch.

Liveticker: Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken

Heute, 16:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
1. FC Saarbrücken
1
1

Liveticker: TSV Havelse - VfB Stuttgart II

Heute, 19:30 Uhr
TSV Havelse
VfB Stuttgart
19:30live

Die nächsten Spieltage der 3. Liga

36. Spieltag
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr Alemannia Aachen - F.C. Hansa Rostock
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr SC Verl - TSV Havelse
Sa., 02.05.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - TSV 1860 München
Sa., 02.05.26 16:30 Uhr VfB Stuttgart II - Rot-Weiss Essen
Sa., 02.05.26 16:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - Viktoria Köln
So., 03.05.26 13:30 Uhr MSV Duisburg - FC Energie Cottbus
So., 03.05.26 16:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück
So., 03.05.26 19:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - FC Erzgebirge Aue

37. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - SC Verl
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04
Sa., 09.05.26 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg
So., 10.05.26 13:30 Uhr TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt 05
So., 10.05.26 16:30 Uhr Viktoria Köln - Alemannia Aachen
So., 10.05.26 19:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken

