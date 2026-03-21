3. Liga live: Aachen in Ingolstadt, Cottbus gegen Ulm - der Samstag

Noch einmal müssen die Drittligisten ran, bevor es vor dem Saisonendspurt noch einmal eine kleine Verschnaufpause gibt - der Länderspielpause sei Dank. Tabellenführer VfL Osnabrück will seinen Vorsprung weiter ausbauen, das Verfolgerfeld um jeden Preis punkten, denn es geht weiter extrem eng zur Sache. Nach dem Debakel an der Ostsee sinnt der MSV Duisburg auf Wiedergutmachung, mit dem TSV 1860 München wartet aber gleich das nächste Topteam. Den Auftakt machte Hansa Rostock beim SV Wehen Wiesbaden.
Für den FC Hansa Rostock geht der Weg weiter steil nach oben. Nach dem 5:1-Kantersieg am vergangenen Wochenende gegen den MSV Duisburg legte die Mannschaft von Daniel Brinkmann am Abend nach und schlug im Verfolgerduell den SV Wehen Wiesbaden mit 1:0. Bereits nach vier Minuten fiel der einzige Treffer des Abends. Kenan Fatkic traf für Hansa vom Elfmeterpunkt, nachdem zuvor Florian Hübner im Strafraum regelwidrig gelegt wurde. Für seinen provozierenden Jubel vor der Heimkurve sah Fatkic Gelb. Die Hausherren brauchten nicht lange, um zu zeigen, warum sie auch oben mit dabei sind. Jordy Gillekens setzte den Ball nur knapp über den Querbalken (11.). Wiesbaden presste früh und setzte Hansa so unter Druck. Mitte der ersten Hälfte scheiterten zunächst Moritz Flotho, dann auch Fatih Kaya, deren Schüsse jeweils geblockt wurden (25.). Es waren 65 Minuten absolviert, als Florian Carstens hart gegen Hübner einstieg, deutlich härter war aber die Entscheidung des Unparteiischen, glatt Rot zu zeigen. Gino Fechner prüfte kurz darauf das Aluminium, der Ausgleich blieb Wiesbaden jedoch weiter verwehrt (68.). Den Hessen rann in der Schlussphase die Zeit davon, der eingewechselte Lukas Schleimer vergab in der Nachspielzeit die wohl beste Chance. Ein Abpraller landete direkt vor seinen Füßen, den Abschluss platzierte er aus rund sieben Metern aber knapp neben den Kasten. Rostock zitterte sich letztlich zum nächsten Dreier und kann zumindest bis zum Samstagmittag auf dem direkten Aufstiegsplatz zwei verweilen.
31. Spieltag
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - 1. FC Schweinfurt 05
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - Viktoria Köln
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV Havelse - FC Energie Cottbus
Sa., 04.04.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - SV Waldhof Mannheim
Sa., 04.04.26 16:30 Uhr VfB Stuttgart II - SSV Jahn Regensburg
Sa., 04.04.26 16:30 Uhr Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg
So., 05.04.26 13:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - SC Verl
So., 05.04.26 16:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - FC Ingolstadt 04
So., 05.04.26 19:30 Uhr Alemannia Aachen - SV Wehen Wiesbaden
32. Spieltag
Di., 07.04.26 19:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - TSG 1899 Hoffenheim II
Di., 07.04.26 19:00 Uhr FC Energie Cottbus - TSV 1860 München
Di., 07.04.26 19:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - FC Erzgebirge Aue
Di., 07.04.26 19:00 Uhr MSV Duisburg - VfL Osnabrück
Di., 07.04.26 19:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - Rot-Weiss Essen
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - Alemannia Aachen
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - Viktoria Köln
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr VfB Stuttgart II - SSV Ulm 1846 Fußball
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - TSV Havelse
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr SC Verl - F.C. Hansa Rostock
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