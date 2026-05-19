3. Liga: Diese Transfers stehen schon fest

Alemannia AachenTrainer:
Mersad SelimbegovicZugänge:
Daniel Starodid (Eintracht Frankfurt II)Abgänge:
keineF.C. Hansa RostockTrainer:
Daniel BrinkmannZugänge:
Tim Krohn (RW Oberhausen)Abgänge:
Leon Huppert (SV Rödinghausen)FC Energie CottbusTrainer:
Claus-Dieter WollitzZugänge:
Gianluca Pelzer (VfB Lübeck)Abgänge:
keineFC Erzgebirge AueTrainer:
Khvicha Shubitidze, Enrico KernZugänge:
keineAbgänge:
Mika Clausen (SC Verl)FC Ingolstadt 04Trainer:
Sabrina WittmannZugänge:
keineAbgänge:
keineViktoria KölnTrainer:
Marian WilhelmZugänge:
Eric Gueye (RW Oberhausen), Niklas Jahn (VfL Bochum II), Raphael Ott (FC Schalke 04 II)Abgänge:
keineMSV DuisburgTrainer:
Dietmar HirschZugänge:
Jannik Zahmel (TuS Blau-Weiß Lohne), Luis Hartwig (VfL Bochum II)Abgänge:
keineRot-Weiss EssenTrainer:
Uwe KoschinatZugänge:
keineAbgänge:
keineSC VerlTrainer:
Tobias StroblZugänge:
Emmanuel Bamba (SC Verl II), Mika Clausen (FC Erzgebirge Aue), Tim Hoffmann (Hertha BSC), Konstantin Gerhardt (SC Wiedenbrück)Abgänge:
Marlon Zacharias (Victoria Clarholz), Fynn Otto (1. FC Nürnberg), Berkan Taz (VfL Bochum)SSV Jahn RegensburgTrainer:
Sascha HildmannZugänge:
Nassim Boujellab (TSV Havelse), David Philipp (TSV 1860 München)Abgänge:
Noel Eichinger (Karlsruher SC), Christian Kühlwetter (Ziel unbekannt), Fabian Ziegler (SV Fortuna Regensburg), Andreas Geipl (Chemnitzer FC)SSV Ulm 1846 FußballTrainer:
Pavel DotchevZugänge:
Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Paul-Philipp Besong (Sportfreunde Siegen), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart)Abgänge:
keineSV Waldhof MannheimTrainer:
Luc HoltzZugänge:
Jid Okeke (Stockport County), Noah Sarenren Bazee (DSC Arminia Bielefeld), Yusuf Wardak (VfB Lübeck)Abgänge:
Felix Lohkemper (SV Sandhausen)SV Wehen WiesbadenTrainer:
Daniel ScherningZugänge:
keineAbgänge:
keineTSG 1899 Hoffenheim IITrainer:
Stefan KleineheismannZugänge:
Muhammed Yasin Batuhan Zor (FC-Astoria Walldorf)Abgänge:
keineTSV 1860 MünchenTrainer:
Markus KauczinskiZugänge:
keineAbgänge:
David Philipp (SSV Jahn Regensburg)TSV HavelseTrainer:
Samir FerchichiZugänge:
Luis Podolski (KSV Hessen Kassel)Abgänge:
Yannik Jaeschke (SV Vorwärts Hülsen), Nassim Boujellab (SSV Jahn Regensburg)VfB Stuttgart IITrainer:
Nico WilligZugänge:
keineAbgänge:
keineVfL OsnabrückTrainer:
Timo SchultzZugänge:
Jonathan Wensing (SV Meppen), Joschka Kroll (SC Wiedenbrück), Ibrahim Touray (SSV Jeddeloh), Finn Cramer (SSV Jeddeloh), Rohin Shivani (VfB Lübeck)Abgänge:
Kevin Wiethaup (Karlsruher SC), Mats Remberg (1. FC Bocholt), Bashkim Ajdini (Karriereende)
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