 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

3. Liga: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der 3. Liga zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Die Transfers der 3. Liga.
Die Transfers der 3. Liga. – Foto: Andreas Santner

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VfB Stuttg. II

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der 3. Liga zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

3. Liga: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

SC Preußen Münster
Zugänge: Jakob Korte (FC Gütersloh), Leon Tasov (SV Meppen), Thomas Wörle (Aus der Pause)
Abgänge: Alexander Ende (Fortuna Düsseldorf), Alois Schwartz (Vereinslos)

Fortuna Düsseldorf
Trainer: Alexander Ende
Zugänge: Alexander Ende (SC Preußen Münster), Noah Egouli (Fortuna Düsseldorf II), Levi Mentzel (Fortuna Düsseldorf II)
Abgänge: Markus Anfang (Entlassen), Florian Junge (Freigestellt)

1. FC Saarbrücken
Trainer: Argirios Giannikis
Zugänge: keine
Abgänge: keine

1. FC Schweinfurt 05
Trainer: Jermaine Jones
Zugänge: Jan Gernlein (zuletzt vereinslos)
Abgänge: keine

Alemannia Aachen
Trainer: Mersad Selimbegovic
Zugänge: Daniel Starodid (Eintracht Frankfurt II)
Abgänge: keine

F.C. Hansa Rostock
Trainer: Daniel Brinkmann
Zugänge: Tim Krohn (RW Oberhausen)
Abgänge: Leon Huppert (SV Rödinghausen)

FC Energie Cottbus
Trainer: Claus-Dieter Wollitz
Zugänge: Gianluca Pelzer (VfB Lübeck)
Abgänge: keine

FC Erzgebirge Aue
Trainer: Khvicha Shubitidze, Enrico Kern
Zugänge: keine
Abgänge: Mika Clausen (SC Verl)

FC Ingolstadt 04
Trainer: Sabrina Wittmann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Viktoria Köln
Trainer: Marian Wilhelm
Zugänge: Eric Gueye (RW Oberhausen), Niklas Jahn (VfL Bochum II), Raphael Ott (FC Schalke 04 II)
Abgänge: keine

MSV Duisburg
Trainer: Dietmar Hirsch
Zugänge: Jannik Zahmel (TuS Blau-Weiß Lohne), Luis Hartwig (VfL Bochum II)
Abgänge: keine

Rot-Weiss Essen
Trainer: Uwe Koschinat
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Verl
Trainer: Tobias Strobl
Zugänge: Emmanuel Bamba (SC Verl II), Mika Clausen (FC Erzgebirge Aue), Tim Hoffmann (Hertha BSC), Konstantin Gerhardt (SC Wiedenbrück)
Abgänge: Marlon Zacharias (Victoria Clarholz), Fynn Otto (1. FC Nürnberg), Berkan Taz (VfL Bochum)

SSV Jahn Regensburg
Trainer: Sascha Hildmann
Zugänge: Nassim Boujellab (TSV Havelse), David Philipp (TSV 1860 München)
Abgänge: Noel Eichinger (Karlsruher SC), Christian Kühlwetter (Ziel unbekannt), Fabian Ziegler (SV Fortuna Regensburg), Andreas Geipl (Chemnitzer FC)

SSV Ulm 1846 Fußball
Trainer: Pavel Dotchev
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Paul-Philipp Besong (Sportfreunde Siegen), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart)
Abgänge: keine

SV Waldhof Mannheim
Trainer: Luc Holtz
Zugänge: Jid Okeke (Stockport County), Noah Sarenren Bazee (DSC Arminia Bielefeld), Yusuf Wardak (VfB Lübeck)
Abgänge: Felix Lohkemper (SV Sandhausen)

SV Wehen Wiesbaden
Trainer: Daniel Scherning
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG 1899 Hoffenheim II
Trainer: Stefan Kleineheismann
Zugänge: Muhammed Yasin Batuhan Zor (FC-Astoria Walldorf)
Abgänge: keine

TSV 1860 München
Trainer: Markus Kauczinski
Zugänge: keine
Abgänge: David Philipp (SSV Jahn Regensburg)

TSV Havelse
Trainer: Samir Ferchichi
Zugänge: Luis Podolski (KSV Hessen Kassel)
Abgänge: Yannik Jaeschke (SV Vorwärts Hülsen), Nassim Boujellab (SSV Jahn Regensburg)

VfB Stuttgart II
Trainer: Nico Willig
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfL Osnabrück
Trainer: Timo Schultz
Zugänge: Jonathan Wensing (SV Meppen), Joschka Kroll (SC Wiedenbrück), Ibrahim Touray (SSV Jeddeloh), Finn Cramer (SSV Jeddeloh), Rohin Shivani (VfB Lübeck)
Abgänge: Kevin Wiethaup (Karlsruher SC), Mats Remberg (1. FC Bocholt), Bashkim Ajdini (Karriereende)

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