3. Kreisklasse Cuxhaven Staffel II: Sievern IV dreht das Spiel

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 14. Spieltag der 3. Kreisklasse Cuxhaven Staffel II im Überblick:

Die SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst konnte einen 3:1-Sieg erzielen. Bereits in der 3. Spielminute gelang Jan-Ole Kohlhorst das erste Tor für die Heimmannschaft. In der 10. Spielminute konnte Jannis Tienken für den FC Lune III ausgleichen. Doch die SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst wollte den Sieg und konnte in der 25. Spielminute durch Marc Pahnke erneut in Führung gehen. In der 53. Spielminute gelang Jan-Ole Kohlhorst sein zweiter Treffer und die Heimmannschaft konnte den Endstand von 3:1 sichern.

In einem spannenden Spiel konnte sich der FC Lune IV mit 3:1 gegen die SG Wehden/Debstedt IV durchsetzen. In der 15. Minute gelang Martin Runge das erste Tor für Lune. In der 36. Minute baute Leon Drahn die Führung mit einem präzisen Schuss aus. Doch nur drei Minuten später gelang Bennet Meyer der Anschlusstreffer für Wehden/Debstedt. In der 51. Minute erzielte Dirk von-Kobbe das entscheidende Tor für Lune zum 3:1-Endstand.

Die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel konnte nach einer erfolgreichen Auswärtsreise mit einem 4:1-Sieg gegen den SV Meckelstedt nach Hause fahren. Zwar ging die Heimelf durch Kilian Heine früh in Führung, doch die Gäste drehten die Partie. Dabei erzielte Niklas Steinmann einen Doppelpack.