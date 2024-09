3-1 TBM nach Halbzeittee furios

Bei schönster Septembersonne kontrolliert der gastgebende TBM, die tiefstehenden Sportfreunde, in der ersten Halbzeit ohne Glanzlichter zu setzen. Standards prägen die erste Hälfte. Einmal muss allerdings TBM-Keeper Dario Loveira aus seinem Kasten eilen und sich mutig dem Angreifer entgegenwerfen. Auf der anderen Seite landet Nagashima´s Schuss/Lupfer auf dem Tornetz.

Die torlose Partie war, nach der Halbzeitpause, noch keine zwei Minuten am laufen da fällt das erste Tor. Nagashima erst im Solo verliert er den Ball und erobert diesen wieder an der Torauslinie zurück, dribbelt durch alle wieder in den Strafraum und bringt den Ball zu Raphi Schiermoch. Sein Schuss kann Keeper Sibila abwehren, aber Nagashima netzt aus etwas spitzem Winkel im Fallen ein.