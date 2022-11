28 Elfmeter und 29 Tore: Kreisligist sorgt für Pokalsensation Pokal des Landrates +++ Der SV Etingen/Rätzlingen schockt den SV Seehausen im Elfmeterschießen

Der Pokal schreibt bekanntlich immer wieder seine eigenen Geschichten. Eine, die gewiss noch lange erzählt werden wird, ereignete sich am Sonnabend in der westlichen Börde - genauer gesagt im 500-Einwohner-Ort Etingen. Im Pokal des Landrates setzte sich der SV Etingen/Rätzingen gegen den SV Seehausen durch. Und als wäre der Überraschungserfolg des Kreisligisten über den Landesklasse-Vertreter nicht schon sensationell genug gewesen, erfolgte dieser auf höchst dramatische Art und Weise.

Denn erst der sage und schreibe 29. Treffer des Nachmittags brachte die Entscheidung: Mit 15:14 siegten die Gastgeber nach einem spannungsgeladenen Elfmeterschießen. Doch bis dahin war es für den Underdog ein weiter Weg. Denn durch Kamil Hutyra (9.), Domenic Deutscher (50.). und Clemens Ehrich (69.) ging der Favorit aus Seehausen in der regulären Spielzeit zunächst dreimal in Front. Thomas Stadler (48.), Chris Bachmann (57.) und Michael Lippert (86.) sorgten jedoch dafür, dass es in die Verlängerung ging.

Guth trifft, Höfer pariert, Sensation perfekt

Weil in den 30 Zusatzminuten keine weiteren Treffer hinzukamen, musste die Entscheidung vom Punkt her - und auch da hatte der SVS zunächst die Matchbälle. Nachdem die ersten neun Schützen auf beiden Seiten getroffen hatten, vergab Etingen/Rätzlingen gleich zwei Elfer in Folge. Beide Male konnte der Favorit den Sack aber nicht zumachen. So ging es mit dem munteren Schießen weiter, bis Marvin Guth für den Kreisligisten verwandelte und Keeper Matthias Höfer den insgesamt 28. Elfmeter des Krimis entschärfte. Die Sensation war perfekt. In der Runde der letzten acht trifft der SV Etingen/Rätzlingen nun als letzter verbliebener Kreisligist auf den Bördeoberligisten SG Velsdorf/Mannhausen - und würde sich da wohl nicht beschweren, wenn er die nächste besondere Pokalgeschichte schreiben würde.