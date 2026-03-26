2,5 Std. Anfahrt, zurück um 1:15 Uhr: Bruchhausen-Vilsen belohnt sich

Archivbild SV Bruchhausen-Vilsen – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der SV Bruchhausen-Vilsen hat das ausstehende Viertelfinale im Bezirkspokal Hannover beim SV Alfeld mit 5:2 gewonnen und ist ins Halbfinale eingezogen. In einer chancenreichen Begegnung auf beiden Seiten setzte sich der Landesligist durch und überzeugte mit Effizienz vor dem Tor.

Trainer Torsten Klein sah ein intensives Spiel mit vielen Offensivaktionen. „Das war ein richtig gutes Spiel von uns, und wir haben verdient gewonnen.“ Die Partie bot zahlreiche Torchancen auf beiden Seiten. „Von den Chancen her hätte die Partie auch 9:4, 10:5 oder höher ausgehen können. Es war ein sehr torreiches und chancenreiches Spiel mit vielen guten Möglichkeiten auf beiden Seiten.“

Bereits im Vorfeld war klar, dass es ein besonderer Pokalabend werden würde. Zweieinhalb Stunden dauerte die Anreise nach Alfeld, die Rückkehr erfolgte erst um 1.15 Uhr nachts. Sportlich zahlte sich der Aufwand jedoch aus.

Beide Teams suchten konsequent den Weg nach vorne. „Beide Offensivreihen waren in guter Verfassung, sodass es für die Zuschauer ein attraktives Flutlichtspiel auf Kunstrasen war“, erklärte Klein. Die Gäste setzten dabei früh auf hohes Pressing. „Wir haben den Gegner früh attackiert, viel Druck gemacht und ihn zu Fehlern gezwungen. Das hat sich am Ende ausgezahlt.“

Klein konnte die lange Anreise nicht mit dem kompletten Kader antreten. „Wir waren personell stark angeschlagen und haben den Kader mit zwei Spielern aus der zweiten Mannschaft ergänzt. Umso dankbarer bin ich, dass sie sofort zugesagt haben.“

Die lange Anreise sowie der Anpfiff um 19:45 Uhr verlangten allen Beteiligten einiges ab „Solche Auswärtsspiele auf dieser Distanz sind unter der Woche eine besondere Herausforderung“, sagte Klein. „Wir sind um 16:00 Uhr aus Bruchhausen-Vilsen losgefahren und erst um 1.15 Uhr nachts wieder zurück gewesen.“ Aber: „Wenn das Ergebnis am Ende stimmt, wird auch die lange Busfahrt zu einer positiven Begleiterscheinung, weil die Stimmung entsprechend gut ist“, verriet der Trainer abschließend.

Halbfinale ausgelost

Am Donnerstagabend wurde das Halbfinale im Bezirkspokal Hannover ausgelost. Am Ostermontag kommt es zu folgenden Begegnungen:

STK Eilvese – SV Bruchhausen-Vilsen

FC Bad Pyrmont Hagen – SC Hemmingen-Westerfeld



