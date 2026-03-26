SV Bruchhausen-Vilsen stürmt ins Halbfinale des Bezirkspokals 5:2-Erfolg beim SV Alfeld – Mann mit Doppelpack, Meyer und Wacker prägen das Offensivspiel von red · Heute, 11:01 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der SV Bruchhausen-Vilsen hat erstmals in der Vereinsgeschichte das Halbfinale des Bezirkspokals Hannover erreicht. Im Viertelfinale setzte sich der Landesligist beim SV Alfeld (Leine) mit 5:2 durch und überzeugte dabei vor allem offensiv.

Die Partie begann schwungvoll. Bereits in der 10. Minute nutzte Bjarne Meyer einen Fehler im Spielaufbau der Gastgeber zur Führung. Doch der SV Alfeld antwortete prompt und glich nach einem schnellen Konter durch Felix-Marten König aus (14.). Dann folgte die stärkste Phase der Gäste – und die Minuten von Mathis Mann. Zunächst köpfte der Innenverteidiger eine präzise Flanke von Florian Wacker zur erneuten Führung ein (30.), nur vier Minuten später staubte er nach einer Freistoßflanke von Meyer zum 3:1 ab (34.). Ein weiterer Konter brachte die Gastgeber durch Finn-Niklas König zwar noch einmal heran (36.), doch mit dem 3:2 ging es in die Pause.

Wacker und Meyer setzen die Akzente Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SV Bruchhausen-Vilsen das aktivere Team. In der 53. Minute bereitete Wacker seinen zweiten Treffer des Abends vor: Seine Vorlage nutzte Jakob Warnke zum 4:2. Die endgültige Entscheidung fiel wenig später erneut nach einem Standard. Meyer schlug einen Freistoß punktgenau, Nick Plate köpfte zum 5:2 ein (63.). In der Schlussphase kontrollierte der SV Bruchhausen-Vilsen das Spiel, ließ kaum noch Chancen zu und hätte das Ergebnis sogar noch ausbauen können. Mit dem Sieg zieht das Team von Trainer Torsten Klein erstmals ins Halbfinale des Bezirkspokals Hannover ein. Dieses wird am Ostermontag ausgetragen, die Auslosung steht noch aus.