24 Fans beteiligt: Polizei ermittelt nach tätlicher Auseinandersetzung

Auf dem Rasen entschied der Hallesche FC auch das zweite Saisonduell in der Regionalliga Nordost für sich. Nach Rückstand setzten sich die Saalestädter am Sonntag mit 3:1 gegen die U23 des 1. FC Magdeburg durch (exklusiv im Re-Live auf mz.de und volksstimme.de) . Während es rund um das Stadion dabei ruhig geblieben ist, gerieten einige Fans beider Clubs schon im Vorfeld der Begegnung aneinander.

24 involvierte Personen aus beiden Fanlagern seien nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte angetroffen oder im Nahbereich festgestellt worden. Bei der tätlichen Auseinandersetzung seien auch eine Scheibe und Dekoration eines kleinen Lokals beschädigt worden. Strafrechtliche Ermittlungen wurden aufgenommen.

Wie das Online-Portal "dubisthalle.de" unter Berufung auf eine Polizeisprecherin berichtet, sei es in der Innenstadt zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Fans beider Vereine gekommen. Um 12.39 Uhr sei die Polizei in der Nähe des Markplatzes alarmiert worden.

