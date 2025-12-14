Exklusiv im Livestream: Hallescher FC gegen den 1. FC Magdeburg II

Mit einem spannenden Aufeinandertreffen geht am Sonntag die erste Saisonhälfte in der Regionalliga Nordost zu Ende. Der Hallesche FC empfängt die U23 des 1. FC Magdeburg. Die Mitteldeutsche Zeitung sowie die Volksstimme übertragen das Sachsen-Anhalt-Duell im exklusiven Livestream.

Mit Blick auf die ersten 18 Partien dürften beide Seiten unterschiedlich zufrieden sein. Mit 29 Punkten steht der Hallesche FC nur auf Tabellenplatz sechs. Der 1. FC Lokomotive Leipzig ist an der Spitze schon auf 17 Zähler enteilt. Dicht gefolgt im Tableau wird der HFC von der U23 des 1. FC Magdeburg, die mit 26 Punkten auf Rang sieben steht - und somit eine sehr ordentliche erste Saisonhälfte gespielt hat. Am Sonntag könnte die Elf von Interimstrainer Daniel Wölfel den Halleschen FC sogar hinter sich lassen, wenn sie das Auswärtsspiel an der Saale gewinnt.

Ob dies gelingt oder ob die Rot-Weißen wie im Hinspiel (1:0) wieder als Sieger vom Platz gehen werden, können Fans und Interessierte am Sonntag im exklusiven Livestream auf mz.de und volksstimme.de verfolgen. Für (Digital-)Abonnenten ist die Übertragung inklusive, alle weiteren Interessierten können das Sachsen-Anhalt-Duell mit dem vierwöchigen Probe-Abo zum Preis von fünf Euro im live und Re-live verfolgen.

