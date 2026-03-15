2:2 fühlt sich für TuS Xanten wie eine Niederlage an

Und dann gab es einen kollektiven Aussetzer der Xantener Hintermannschaft. Ein Freistoß für Goch, ein paar Meter in der Hälfte des TuS, wurde flach in den Strafraum geschossen, kein Verteidiger kam dazwischen, dafür Marvin Kürbs, der aus rund elf Metern am ebenso reaktionslosen Kallen ins lange Eck zum glücklichen Ausgleich traf.

„Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist“, hatte auch der sichtlich verärgerte Braun im Anschluss an die Partie keine Erklärung, „warum keine von uns da einen Fuß rein bringt“. „Besonders das zweite Gegentor ärgert mich maßlos“, ergänzte Trainer Mirco Dietrich. „Ich habe keine Ahnung, wie so etwas passieren kann.“ Vor allem auch angesichts der dürftigen Chancen-Verwertung dürfe ein solcher kollektiver Aussetzer nicht passieren. „Zudem igeln wir uns nach der Führung zu sehr hinten rein, anstatt weiter zu spielen.“

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