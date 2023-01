21. Dachauer Hallenmasters voller Erfolg: Eintracht Karlsfeld gelingt elfter Streich Gastgeber wird Dritter

Dachau – Im Finale setzen sie sich gegen den TSV Dachau 1865 knapp mit 4:3 durch. Veranstalter ASV Dachau konnte sehr zufrieden sein mit dem Verlauf des Herbert-Reischl-jun.-Gedächtnisturniers. Die Georg-Scherer-Halle war voll besetzt, die Fans gingen vor allem ab den Halbfinalspielen voll mit und feuerten die Spieler auf dem Parkett lautstark an.

Stimmungsmacher: Der Erdweger Fanblock feuerte die Kicker des Kreisligisten fleißig und meistauch lautstark an. – Foto: RO

Zum Spieler des Turniers wurde Maximilian Bergner vom ASV Dachau gewählt. Bester Torwart war Max Sieber vom TSV 1865 Dachau II.

Spannung und Dramatik bis in die letzten Sekunden bot das Endspiel zwischen Karlsfeld und dem TSV 1865. Das Finale war zweifelsohne das Spiel des Tages mit allem, was dazugehört: Spielwitz, Supertore und am Ende der elfte Titel für die Karlsfelder Eintracht. Und das verdient, denn die Karlsfelder holten einen 1:3-Rückstand auf.