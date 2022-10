2023 in der Regionalliga? Das sind alle Tabellenführer der Oberligen UPDATE vom 19. Oktober 2022 +++ Überblick zu den 15 Spitzenreitern der fünften Liga auf Verbandsebene

Die Oberliga oder ihr namentliches Pendant ist für die 21 Landesverbände in Deutschland die wohl wichtigste Spielklasse im Amateurfußball. Und nicht nur das. Die Meister erhalten zumindest die Berechtigung, in der Folgesaison in der Regionalliga anzutreten – obgleich das nicht alle Teams wollen oder nicht die nötigen Auflagen des DFB erfüllen können. Nichtsdestoweniger kommt die Meisterschaft in einer der aktuell 15 Ligen für die betreffenden Klubs einem historsichen Erfolg gleich.