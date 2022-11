2. Kreisklasse I: RWC II marschiert, Land Wursten II fällt ab Oberndorf und Wingst II bestätigen gute Form

Der letzte Hinrundenspieltag in der 2. Kreisklasse Cuxhaven Nord ist vorüber. Rot-Weiss Cuxhaven II bestätigte seine Dominanz, mit einem eher mühevolleren Erfolg. Der bis dato ärgste Konkurrent FC Land Wursten II lässt dagegen weiter abreißen und fiel hinter den TSV Oberndorf sowie VfL Wingst II zurück.

So., 30.10.2022, 11:00 Uhr

Schon um 11.00 Uhr ertönte der Anpfiff in Altenwalde, wo sei Teams mit ähnlichen Saisonverläufen, die einen guten Start und ein aktuelles Ergebnistief beinhalteten, aufeinander trafen. Der heimische TSV stellte die überlegende Mannschaft und gewann nach Toren der langjährigen Bezirksliga-Spieler Cristiano da Cruz Cunha und Christian Tavares ungefährdet mit 2:0.

So., 30.10.2022, 15:00 Uhr

Nach zwei überraschenden Siegen gegen Altenwalde III und Land Wursten II ging der VfB Oxstedt durchaus optimistisch ins Heimspiel gegen die Reserve des VfL Wingst, erst recht nach dem 1:0 durch Jannik Steeg (46.). Im Anschluss gaben allerdings die Gäste den Ton an und siegten noch erstaunlich deutlich mit 4:1.

So., 30.10.2022, 14:00 Uhr

Der FC Basbeck-Osten II landete in der vergangenen Woche den ersehnten ersten Punktgewinn. Auch in Stinstedt befand er sich nicht weit von einem Erfolgserlebnis entfernt, unterlag aber aufgrund eines Treffers von Niklas Bode mit 0:1.

So., 30.10.2022, 12:30 Uhr

Zurück in die Erfolgsspur kehrte der zuletzt gut aufgelegte, aber Rot-Weiss Cuxhaven II im Topspiel mit 1:3 unterlegende TSV Oberndorf. In Otterndorf sprang ein klares 4:0 heraus, wobei sich die Gäste an vier verschiedenen Torschützen erfreuen durften.