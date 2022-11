2. Kreisklasse I: RWC II geht ohne Niederlage in die Winterpause Oberndorf mit Kantersieg +++ Remis im Verfolgerduell

Am Wochenende stand in der 2. Kreisklasse Cuxhaven Nord der letzte reguläre Spieltag vor der Winterpause auf dem Programm. Rot-Weiss Cuxhaven II und der TSV Oberndorf wurden ihrer Favoritenrolle auf unterschiedliche Art und Weise gerecht.

Schon im ersten Abschnitt schafften die Gäste klare Verhältnisse. Fernando Miranda, Christian Ruks und Sascha Krause trafen zur beruhigenden 3:0-Führung, die nach dem Seitenwechsel nicht mehr in Gefahr geriet.

1:0 lag der TSV Oberdorf zur Pause in Front. Im zweiten Abschnitt erhöhte er das Tempo und ließ dem VfB Oxstedt, trotz des zwischenzeitlichen Anschlusstores, keine Chance mehr. Alexander Meyer und Jan Woltmann trafen doppelt beim 6:1-Erfolg.

Mit lediglich einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge startete die Sahlenburger Reserve in die Begegnung. Dementsprechend motiviert trat sie auf, führte nach Toren von Florian König und Alberto Manuel Terroso Luis mit 2:0 und brachte die Führung über die Ziellinie, obwohl Marvin Brünjes schon in Minute 57 per Strafstoß verkürzte.