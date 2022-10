2. Kreisklasse I: Land Wursten II unterliegt, Oberndorf Serie hält an RWC II siegt kampflos +++ Dreierpacker Pudel: Oxstedt mit glattem Derbysieg

Rot-Weiss Cuxhaven befindet sich weiter auf Titelkurs in der 2. Kreisklasse Cuxhaven Nord. Am Sonntag wuchs der Vorsprung auf den FC Land Wursten II auf der Couch an, da dieser dem TuS Eiche Stinstedt unterlag. Als dritte Kraft etabliert sich derweil der TSV Oberndorf.