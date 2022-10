2. Kreisklasse I: Basbeck-Osten II holt ersten Punkt RWC II siegt im Topspiel +++ Land Wursten II strauchelt weiter

In der 2. Kreisklasse Nord zieht Rot-Weiss Cuxhaven II allmählich einsam an der Spitze seine Kreise, denn auch beim TSV Oberndorf hatte die Landesliga-Reserve die Nase vorn, während der FC Land Wursten II einen Tag zuvor strauchelte. Über ein Erfolgserlebnis erfreute sich dagegen der FC Basbeck-Osten II.

So., 23.10.2022, 13:00 Uhr

Der gefeierte Mann in Cadenberge hieß Marlon Dekarski. Sein Doppelpack, darunter das 2:1 in der 85. Minute, brachte den vierten Saisonsieg, womit der TSV Germania den Abstiegsplatz verließ.

So., 23.10.2022, 12:30 Uhr

Ebenfalls einen befreienden Sieg feierte die Sahlenburger Reserve, die sich genauso wie der Duhner SC II in der Nähe der Abstiegsplätze befindet. Der eingewechselte Denniz Cakmar erzielte in der 86. Minute das 2:1, nachdem die Sportfreunde nach einer Gelb-Roten Karte schon rund eine halbe Stunde in Unterzahl agierten.