2. Kreisklasse Cuxhaven Süd: Klare Siege für Stotel II und Lune II

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 6. Spieltag der 2. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

In einem dominanten Auftritt besiegte der FC Geestland II die SG WDB mit 4:0. Das erste Tor fiel in der 19. Minute, als Kilian Swieder nach einem präzisen Pass von Panagotis Mademlis ins Netz traf. Nur acht Minuten später erhöhte Tom von Glahn auf 2:0, nachdem er von Tim Quindel in Szene gesetzt wurde. Im zweiten Abschnitt zeigte sich Swieder erneut treffsicher: In der 63. Minute verwandelte er einen Pass von Luca Ghabor zum 3:0. Den Schlusspunkt setzte Swieder in der 80. Minute, erneut nach einer Vorlage von Ghabor.

Der TSV Wehden II setzte sich gegen den TV Donnern mit 4:1 durch. Die Gäste gingen früh in Führung: Andre Meyer traf in der 18. Minutefür Donnern. Doch Wehden antwortete stark. Tobias Suhr glich in der 36. Minute aus und nur vier Minuten später verwandelte Dennis Grünberg einen Elfmeter zum 2:1. Nach der Pause erhöhte Lars Brennecke in der 53. Minute auf 3:1. Kurz vor Schluss setzte Marcin Orawiec mit einem weiteren Treffer in der 89. Minute den Schlusspunkt. Ein verdienter Sieg für die Hasuherren, die sogar noch einen Elfmeter verschossen.

In der Pipinsburg-Arena traf der TSV Sievern III auf den FC Land Wursten II und musste sich mit 1:3 geschlagen geben. Jerom Kessener traf in der 20. Minute für die Gäste. Nur elf Minuten später erhöhte Fabian Uhtenwoldt auf 0:2, nachdem Daniel Rinko ihm den Ball auflegte. In der zweiten Halbzeit brachte Alexander Beckmann den TSV Sievern in der 61. Minute zurück ins Spie, doch kurz vor dem Ende machte Kessener mit seinem zweiten Treffer in der 89. Minute alles klar und der TSV Sievern III wartet weiter auf ein Erfolgserlebnis.

In der Partie beim TSV Wehdel II setzte sich der FC Lune II klar mit 6:0 durch. Bereits in der 5. Minute brachte Joon Wiebalck die Gäste in Führung. Wiebalck erhöhte in der 30. Minute und in der 36. Minute traf Nils Schäfer nach einem Pass von Wiebalck zum 3:0. Nach der Halbzeit folgte ein Distanzschuss von Bendix Nietfeld in der 53. Minute, der das 4:0 bescherte. Nur zwei Minuten später erhöhte Fynn-Jonas Strauß nach einer weiteren Griesel-Vorlage auf 5:0. Den Schlusspunkt setzte Wiebalck in der 64. Minute mit seinem dritten Treffer, vorbereitet von Nietfeld.

Alle vier Tore fielen im ersten Abschnitt. In der 20. Minute brachte Maurice Juschkat die Hausherren in Führung. Nur fünf Minuten später glich Mirco Mehrtens für die Gäste aus und in der 27. Minute drehten die Sieverner das Spiel, als Andre Nienburg zur Sieverner 2:1-Führung traf. Die SG FAW II kam noch zum Ausgleich und beendete das Spiel mit einem Remis.