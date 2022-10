2. DFB-Trainingsdialog des Stützpunkt Cham Thema "Bolzplatzmentalität fördern" lockte viele Besucher an

Dieses Thema zielte auf das Herz vieler (ehemaliger) Fußballer, die ihren Sport am Bolzplatz lieben gelernt haben, was der große Besucherandrang bestätigte. Insgesamt nahmen 46 Teilnehmer aus 21 verschiedenen Vereinen teil. Unter den Besuchern waren auch zwei tschechische Trainerkollegen von Viktoria Pilzen zu finden, mit denen ein interessanter Austausch stattfand. „Uns freut es natürlich, dass so viele Trainer und Trainerinnen aus dem gesamten Landkreis sowie unserem Nachbarland diese Veranstaltung besuchten. Als DFB-Stützpunkt Cham wollen wir nicht nur die besten Talente der Region fördern, sondern den zahlreichen ehrenamtlichen Übungsleitern Inhalte für ihr Vereinstraining mitgeben.“, erklärte DFB-Stützpunkttrainer Lorenz Kowalski, der den Trainingsdialog moderierte. Zum Start leiteten Stefan Pongratz und Michael Lamecker zwei Demoeinheiten mit verschiedenen Spielformen und Wettbewerben. Hier wurde der Fokus vor allem mit Hinblick auf die Grundsätze des Bolzplatzes gelegt. Die Spieler konnten in einzelnen Spielformen die Regeln für die Torerzielung selbst festlegen sowie sich in verschiedenen Wettbewerbsformen duellieren. „Die Spieler hatten während der gesamten Einheit zahlreiche Torschussaktionen und 1 gegen 1-Duelle, ähnlich wie am Bolzplatz. Vor allem zum Schluss merkte man den Spielern den Spaß und den Ehrgeiz in den Wettbewerben an. Diese Bolzplatzmentalität kann man mit solchen Einheiten bewusst steuern.“, so DFB-Stützpunkttrainer Michael Lamecker.