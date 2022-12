1.FC Novi Pazar: Erfolgsserie geht weiter - trotz 16 Abgänge Vor dem Spiel gegen den BFC Südring wurde bekannt gegeben, dass 16 Spieler nicht mehr zum Team gehören.

16 Spieler hat der 1.FC Novi Pazar noch vor Beginn der Winterpause vor die Tür gesetzt. Ob da noch genügend Spieler für das wichtige Heimspiel gegen den BFC Südring blieben? Auf jeden Fall. Und sie machten es auf dem Feld wieder sehr gut, wie bereits in den vergangenen Wochen. Mit 4:2 konnte der BFC Südring in wichtigen Kellerduell in Schach gehalten werden. Mit den wichtigen drei Punkten schob sich das Team auf den 11. Platz, hat nun bereits 15 Punkte gesammelt. Es war der dritte Erfolg in Serie - und das ohne eben diese 16 Spieler.

Unter ihnen ist auch ein gewisser Burak Salantur. Viele Außenstehenden hatten vermutet, dass der Stürmer aufgrund seiner torreichen Vergangenheit eine wichtige Rolle im Team spielen wird. Am Ende stehen zwei Einsätze für die Neuköllner in seiner Vita, ein Tor erzielte er dabei nicht. Auch die Dülek Brüder oder Kwasi Boateng sind kein Teil der Mannschaft mehr.