1.Division: Leader dreht 0:2-Rückstand

Was am 13.Spieltag los war

Die erste Hälfte des 13.Spieltages wurde bereits am 21.November und 3.Dezember ausgetragen. Die UMW schlug vor rund drei Wochen Mensdorf überraschend mit 3:0. Kopstal verspielte gegen Bartringen einen frühen Zwei-Tore-Vorsprung, als man in einer Partie mit insgesamt neun Treffern mit 3:6 den Kürzeren zog, womit beide Kontrahenten gleichauf mit 20 Punkten in der Tabelle überwintern werden. Viel weniger Action sahen die Zuschauer in Sanem, das das seit Wochen starke Itzig mit 1:0 in seine Schranken verwies. Gomes Luis sorgte mit seinem ersten Saisontor kurz vor der Pause für die Entscheidung. Durch einen Hattrick von Djeloul Khedda gewann Schengen mit 4:1 in Weiler, das es vor einer Woche verpasste, das Geschehen vor der Pause zu seinen Gunsten zu entscheiden und später mit einem Mann weniger unterlegen war.

An diesem Mittwoch konnte sich ein weiterer Spieler im 2.Bezirk der 1.Division über einen Hattrick freuen: Hedi Senhadji steuerte drei Tore zum 4:0-Sieg des CSG in Merl bei, schon nach nicht einmal einer Minute profitierte er von einem Abspielfehlers des Torhüters der Hauptstädter. Nach einer Viertelstunde stand es bereits 2:0, ehe Merl besser in die Partie fand. In der 57.‘ kam Zekonja zu spät aus seinem Kasten und wieder profitierte Senhadji. Keine 10 Zeigerumdrehungen später machte Joker „Gonzo“ Almeida den Deckel mit seinem Treffer zum 4:0 drauf, wiederum nach einer Aktion, in der der Keeper der Hausherren nicht gut aussah. Junglister ging ebenfalls früh im wegweisenden Spiel in Sandweiler in Führung, als man einen Konter nach nur 4 Minuten mit dem 0:1 abschloss. Nach einer Viertelstunde legten die Gäste das 0:2 nach. Nach 31‘ sorgten die Hausherren wieder für Spannung (1:2), erst als Borbiconi in der 73.‘ zum 1:3 war der für Junglinster wichtige Auswärtserfolg unter Dach und Fach.

Leader Remich-Bous wusste kaum wie einem geschah, da lag man nach nicht einmal 20 Minuten mit 0:2 gegen Schlusslicht Echternach in Rückstand. In der Nachspielzeit der 1.Halbzeit brachte ein Kopfball von Ibrahimovic die Mosenaler wieder heran (1:2, 45.‘+2), die vom Anstoß weg sogar ausgleichen konnten (2:2, 45.‘+3)! Kurz nach Wiederanpfiff ging der Favorit erstmals in Führung (3:2, 53.‘), verloren in der 69.‘ aber Keeper Alala, der wegen eines Fouls als letzter Mann rot sah. So blieb es spannend, bis „Ibra“ einen Konter zum entscheidenden 4:2 abschloss (82.‘) und die URB sich damit die Herbstmeisterschaft sicherte. Munsbach gelang ein wichtiger und klarer 4:0-Erfolg gegen Kellerrivale CS Oberkorn. Schon zur Pause lagen die Gastgeber mit 3:0 in Führung.

Nachholspiel im 1.Bezirk

Mit seinem zweiten Sieg am Stück verabschiedete sich Bastendorf am Mittwoch mit einer positiven Note in die Winterpause. Zwei Treffer von Reuter, Standards und Fehler sowie zwei Platzverweise des Gegners standen beim 4:0 gegen die Alliance Äischdall zu Buche, die den Gegner des Tages damit in der Gefahrenzone der Tabelle vorbeiziehen lassen musste und auf einem direkten Abstiegsplatz überwintert.