1860-Zwangsabstieg: Havelse bekennt sich, keine Kettenreaktion im NOFV Regionalliga Nordost +++ Der FC Erzgebirge Aue bekommt keine Chance auf den Klassenerhalt durch die Hintertür von Kevin Gehring · Heute, 12:04 Uhr · 0 Leser

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Es hätte zu einer großen Kettenreaktion im Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) führen können. Am Mittwochabend wurde dem TSV 1860 München aufgrund einer Finanzlücke von 2,7 Millionen Euro die Lizenz für die 3. Liga verwehrt.

Gerüchte hatten schon an den Tagen zuvor die Runde gemacht, dass der TSV Havelse als erster Absteiger womöglich nicht von seinem damit erlangten Drittliga-Startplatz Gebrauch machen könnte. Nutznießer wäre in diesem Fall der FC Erzgebirge Aue gewesen, was im NOFV-Bereich Auswirkungen bis in die Oberliga gehabt hätte. Diesen Spekulationen und Theorien machte der TSV Havelse noch am späten Mittwochabend aber einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen wurde sich zum Drittliga-Verbleib bekannt. TSV Havelse reicht Unterlagen ein, Stadionfrage gelöst "Der TSV Havelse hat für die 3. Liga, die Regionalliga Nord sowie die U19-Nachwuchsliga alle erforderlichen Unterlagen fristgerecht und vollständig beim DFB bzw. NFV eingereicht und an den jeweiligen Lizenzierungs- und Zulassungsverfahren teilgenommen", teilten die Niedersachen via Social Media mit. Als Heimspielstätte - diese soll ein Knackpunkt in der Drittliga-Frage gewesen sein - wurde erneut das Eilenriedestadion in Hannover benannt.