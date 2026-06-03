Drittliga-Hammer: Zwangsabstieg für 1860! Kettenreaktion im Nordosten? 3. Liga +++ Der TSV 1860 München erhält die Lizenz nicht - nun könnte der FC Erzgebirge Aue nachrücken von Kevin Gehring · Heute, 18:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sven Leifer

Es ist eine Entscheidung mit sehr weitreichenden Folgen: Am Mittwoch um 17 Uhr ist die Frist des TSV 1860 München verstrichen, die Finanzlücke in Höhe von 2,7 Millionen Euro für die Drittliga-Lizenz zu schließen. Wie der Verein bekanntgab, ist die Finanzierung nicht gelungen. Der Zwangsabstieg der "Löwen" in die Regionalliga ist die Folge. Die Nachricht aus dem weit entfernten München könnte auch eine Kettenreaktion im Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) nach sich ziehen.

Da der TSV 1860 München die Drittliga-Lizenz nicht erhalten hat, steht er trotz des sportlichen Klassenerhalts als Tabellenachter nun als Absteiger fest. Laut der DFB-Spielordnung dürfte damit der erste sportliche Absteiger - in diesem Fall der TSV Havelse - in der 3. Liga verbleiben. Verzichtet der TSV Havelse auf den Drittliga-Starplatz? Ob die Niedersachsen diesen Startplatz annehmen, ist aber fraglich. Wie verschiedene Medien, darunter auch liga3-online, berichteten, wird spekuliert, dass der TSV Havelse auf den Klassenerhalt am Grünen Tisch verzichten könnte. Einerseits weil die Niedersachsen kein drittligataugliches Stadion zur Verfügung haben, anderseits weil die Kosten für ein weiteres Drittliga-Jahr sehr hoch wären.

Nutznießer eines Havelser Verzichts könnte dann der FC Erzgebirge Aue werden. Die "Veilchen" hatten die Saison als Tabellen-18. beendet, könnten so als Nachrücker allerdings doch noch in der 3. Liga verbleiben. Das wiederum hätte Folgen bis hinunter zur Oberliga. Folgen in der Regionalliga Nordost und in der Oberliga Aufgrund des Abstiegs des FC Erzgebirge Aue und des Nichtaufstiegs des 1. FC Lokomotive Leipzig in der Drittliga-Relegation stand der ZFC Meuselwitz noch zum Wochenstart als dritter Absteiger aus der Regionalliga Nordost fest. Wenn Aue allerdings in der 3. Liga verbliebe, wären die Meuselwitzer weiterhin Regionalligist. Auch in der Oberliga hätte dies einen Absteiger weniger zur Folge: Dann könnte es doch noch zur Relegation zwischen den Tabellen-13. beider Oberliga-Staffeln - dem FC Grimma (Süd) und der SG Dynamo Schwerin (Nord) - kommen.