1860: Modemacher Steinhart lädt zu Gala – Starkoch Lafer bedient Löwen-Profis Gute Laune ist zurück

München – Steinhart gehörte in beiden Spielen zu den Defensivstützen, machte wie vor seiner Verletzung die linke Abwehrseite dicht – und schwimmt auch neben dem Platz auf der Erfolgswelle.

Als Mitgründer eines Modelabels (eckltz) luden Steinhart, seine Frau Anni und Namensgeber Eckart Lutzeier zur feierlichen Vorab-Präsentation. Bei einem Gala-Menü von Starkoch Johann Lafer verbrachte das halbe 1860-Team einen entspannten Abend in der Tenne des Klosters Fürstenfeld. Blickfang auf der „urbanen Streetware“ ist ein fünfzackiger Stern. Einziger Kritikpunkt aus Löwen-Sicht: Die erste Kollektion ist nicht weißblau gehalten, sondern himbeerfarben.

Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Die gute Laune ist zurück beim Tabellenzweiten der 3. Liga. Auch bei Trainer Michael Köllner, der die Mannschaft nach einer Reihe schwächerer Spiele zurück in die Spur gebracht hat – und schon den nächsten Vereinsrekord anpeilt. Am Samstag im Duell bei Aufsteiger SpVgg Bayreuth kann Köllners Team die 30-Punkte-Marke knacken. Nie zuvor in der 3. Liga hatten die Löwen bis zur Winterpause so viele Punkte (und ein paar Spiele stehen ja noch aus). Köllners knapper Kommentar dazu: „Aussagekraft hat das erst nach 38 Spielen. Aber es ist super, dass wir bereits so viele Punkte gesammelt haben.“ Nur in der Saison 2019/20 hatte 1860 am Jahresende 29 Zähler auf dem Konto – wie jetzt bereits. Ein Rekord, der im Duell mit dem Tabellenletzten wanken dürfte.