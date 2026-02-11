 2026-02-09T08:36:21.830Z

Testspiel

1860 II bleibt makellos – Pipinsried mit 7:1 – SVN unterliegt beim TuS

Neun Tore in Forstinning – Aubing triumphiert – Eigentor entscheidet SVN-Spiel gegen Holzkirchen

von btfm · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Doppelpacker beim TSV 1860 München: Luis Pereira de Azambuja. (Archivfoto)
Doppelpacker beim TSV 1860 München: Luis Pereira de Azambuja. (Archivfoto) – Foto: Imago/Fotogalerie74

Der Start in die Rückrunde steht bevor und die oberbayerischen Teams geben Vollgas. Ein Überblick über die Tests am Dienstag.

Der TSV 1860 München II setzt seinen fulminanten Lauf weiter fort: Im sechsten Vorbereitungsspiel holten die Junglöwen den sechsten Sieg. Nach dem 5:0-Sieg gegen den TuS Geretsried verzichtete die U21 des TSV 1860 München auf Verstärkung aus dem Profi-Kader. Kein Schröter, kein Klose, kein Fuchs. Ggegen Untermenzing sprang dennoch ein klarer 5:1-Sieg heraus. Die Löwen-Tore schossen Pereira de Azambuja (2x), Leone, Grancay und Gosalci. Das einzige Tor des Bezirksligisten erzielte Heigl zum zwischenzeitlichen 1:2.

Gestern, 20:00 Uhr
SV Untermenzing
SV UntermenzingUntermenzing
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
1
5
Abpfiff

Pipinsried siegt 7:1 – ASV Dachau unterliegt bei Karlsfeld

Gestern, 20:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
1
7
Abpfiff

Zeitgleich mit 1860 II war auch der FC Pipinsried zu Gast bei einem Bezirksliga-Team: Nach dem 3:0 bei Regionalligist Schwaben Augsburg überzeugte die Mannschaft von Roman Langer in Kammerberg. Nach 0:1-Rückstand stellten Kanze und Celik mit Dreierpacks auf 6:1. Kurz vor Schluss traf Neuzugang Sinabov erstmals im FCPi-Trikot.

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
3
1
Abpfiff

Das Landkreis-Duell entschied der Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld mit 3:1 für sich. Gegen den ASV Dachau trafen Gertsmann, Contreras Dorado und Miskic. Das ASV-Tor erzielte di Pasquale zum zwischenzeitlichen 1:2 (62.)

SV Aubing und Karlsfeld schlagen Bezirksliga-Teams – SB Chiemgau mit Kantersieg

Gestern, 19:30 Uhr
SV Aubing München
SV Aubing MünchenSV Aubing
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
4
2
Abpfiff

Auch der SV Aubing gewann standesgemäß gegen Bezirksligist Gilching-Argelsried. Nach dem zwischenzeitlichen 2:2 brachte Faris Hero den SVA auf die Siegerstraße. Lionel Ndasi setzte in der 67. Minute mit dem 4:2 den Schlusspunkt. Ebenfalls erfolgreich aus der Landesliga Südost war Chiemgau Traunstein. Der Sportbund fertigte den Kreisligisten SC Anger mit 5:0 ab.

Gestern, 19:30 Uhr
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
SC Anger
SC AngerSC Anger
5
0
Abpfiff

Der umgebaute SVN München musste dagegen eine Niederlage einstecken. Die frühe Holzkirchner Führung durch Freundl glich Kolomieets zwar in der 54. Minute aus. Ein Eigentor kurz vor Schluss brachte dann aber die Entscheidung zugunsten des TuS.

Gestern, 19:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
TuS Holzkirchen
TuS HolzkirchenHolzkirchen
1
2
Abpfiff

Desweiteren testeten zahlreiche Bezirksligisten am Dienstag gegen unterklassige Gegner. Penzberg schlug die DJK Waldram mit 3:2. Geisellbullach verlor überraschend deutlich in Gräfelfing 1:4. Der VfB Forstinning feierte ein 6:3-Schützenfest gegen FC Lengdorf. Garching gewann mit 4:2 beim SV Lohhof. Bezirksligist Ebersberg und Kreisligist Waldtrudering trennten sich 2:2. Während Zorneding bei Baldham-Vaterstetten mit 0:1 unterlag.

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg
TSV Waldtrudering
TSV WaldtruderingWaldtruder.
2
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
SV Lohhof
SV LohhofSV Lohhof
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
2
4
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
DJK Waldram
DJK WaldramDJK Waldram
3
2
Abpfiff