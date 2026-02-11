1860 II bleibt makellos – Pipinsried mit 7:1 – SVN unterliegt beim TuS

Doppelpacker beim TSV 1860 München: Luis Pereira de Azambuja. (Archivfoto) – Foto: Imago/Fotogalerie74

Der Start in die Rückrunde steht bevor und die oberbayerischen Teams geben Vollgas. Ein Überblick über die Tests am Dienstag.

Der TSV 1860 München II setzt seinen fulminanten Lauf weiter fort: Im sechsten Vorbereitungsspiel holten die Junglöwen den sechsten Sieg. Nach dem 5:0-Sieg gegen den TuS Geretsried verzichtete die U21 des TSV 1860 München auf Verstärkung aus dem Profi-Kader. Kein Schröter , kein Klose, kein Fuchs. Ggegen Untermenzing sprang dennoch ein klarer 5:1-Sieg heraus. Die Löwen-Tore schossen Pereira de Azambuja (2x), Leone, Grancay und Gosalci. Das einzige Tor des Bezirksligisten erzielte Heigl zum zwischenzeitlichen 1:2.

Zeitgleich mit 1860 II war auch der FC Pipinsried zu Gast bei einem Bezirksliga-Team: Nach dem 3:0 bei Regionalligist Schwaben Augsburg überzeugte die Mannschaft von Roman Langer in Kammerberg. Nach 0:1-Rückstand stellten Kanze und Celik mit Dreierpacks auf 6:1. Kurz vor Schluss traf Neuzugang Sinabov erstmals im FCPi-Trikot.

Das Landkreis-Duell entschied der Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld mit 3:1 für sich. Gegen den ASV Dachau trafen Gertsmann, Contreras Dorado und Miskic. Das ASV-Tor erzielte di Pasquale zum zwischenzeitlichen 1:2 (62.) SV Aubing und Karlsfeld schlagen Bezirksliga-Teams – SB Chiemgau mit Kantersieg

Auch der SV Aubing gewann standesgemäß gegen Bezirksligist Gilching-Argelsried. Nach dem zwischenzeitlichen 2:2 brachte Faris Hero den SVA auf die Siegerstraße. Lionel Ndasi setzte in der 67. Minute mit dem 4:2 den Schlusspunkt. Ebenfalls erfolgreich aus der Landesliga Südost war Chiemgau Traunstein. Der Sportbund fertigte den Kreisligisten SC Anger mit 5:0 ab.

Der umgebaute SVN München musste dagegen eine Niederlage einstecken. Die frühe Holzkirchner Führung durch Freundl glich Kolomieets zwar in der 54. Minute aus. Ein Eigentor kurz vor Schluss brachte dann aber die Entscheidung zugunsten des TuS.