1860 droht Anschluss zu verlieren, Rostock klopft beim Spitzentrio an

Wöchentlich Verschiebungen an den Aufstiegsplätzen gehören in der 3. Liga aktuell zum guten Ton. Derzeit steht der MSV Duisburg ganz oben, dicht dahinter ist aber gleich eine Vierergruppe um den F.C. Hansa Rostock in Schlagdistanz

von Markus Becker · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Rostock könnte sogar die Tabellenspitze nach dem kommenden Spieltag übernehmen.
Rostock könnte sogar die Tabellenspitze nach dem kommenden Spieltag übernehmen. – Foto: Imago Images

Die Tabellenführung des SC Verl war dann doch nur von kurzer Dauer. Am Sonntag gegen den VfB Stuttgart II müssen die Ostwestfalen zusehen, dass sie wieder in die Spur kommen. Tags zuvor kann Energie Cottbus nämlich schon gegen die TSG Hoffenheim II vorlegen, im Hinspiel setzte es aber noch eine deftige 1:4-Pleite für die Lausitzer. Zeitgleich würde der F.C Hansa Rostock im Erfolgsfalle gegen den FC Ingolstadt sicher eine der drei Top-Platzierungen übernehmen, da die angesprochenen Verler und der MSV Duisburg erst am Sonnabend im Einsatz sind.

Zuvor wird aber noch der TSV 1860 München im Traditionsschlager gegen Alemannia Aachen den Abstand noch oben verkürzen wollen. Unter der Führung von Markus Kauczinski zeigten sich die Löwen zwar grundsätzlich stark formverbessert, brauchen nach zuletzt drei sieglosen Partien gegen Top-Teams aber auch wieder Zählbares. Für die Aachener ist es wiederum die Möglichkeit, sich noch weiter von der Abstiegszone abzusetzen.

Schon am Freitag nehmen es zwei Tabellenkonkurrenten der Kaiserstädter miteinander auf. Der TSV Havelse empfängt den FC Erzgebirge Aue. Der Aufsteiger aus Niedersachsen konnte sich zuletzt zunehmend besser verkaufen und würde mit einem weitern Sieg sogar wieder in Sichtweite zum rettenden Ufer rücken.

____

Liveticker: TSV Havelse - FC Erzgebirge Aue

Heute, 19:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
19:00live

____

Liveticker: 1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
14:00live

____

Liveticker: Viktoria Köln - SV Waldhof Mannheim

Morgen, 14:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
14:00live

____

Liveticker: FC Energie Cottbus - TSG 1899 Hoffenheim II

Morgen, 14:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
14:00live

____

Liveticker: F.C. Hansa Rostock - FC Ingolstadt

Morgen, 14:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
14:00

____

Liveticker: TSV 1860 München - Alemannia Aachen

Morgen, 14:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
14:00live

____

Liveticker: 1. FC Schweinfurt- SSV Jahn Regensburg

Morgen, 16:30 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
16:30live

____

Liveticker: SSV Ulm - MSV Duisburg

So., 01.02.2026, 13:30 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
13:30live

____

Liveticker: SC Verl - VfB Stuttgart II

So., 01.02.2026, 16:30 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
16:30live

____

Liveticker: Rot-Weiss Essen - SV Wehen Wiesbaden

So., 01.02.2026, 19:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
19:30live

____

So geht es weiter

23. Spieltag
06.02.26 SV Waldhof Mannheim - SSV Ulm 1846 Fußball
07.02.26 FC Ingolstadt 04 - FC Energie Cottbus
07.02.26 FC Erzgebirge Aue - 1. FC Saarbrücken
07.02.26 VfL Osnabrück - TSV Havelse
07.02.26 SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Schweinfurt 05
07.02.26 SSV Jahn Regensburg - Viktoria Köln
07.02.26 VfB Stuttgart II - TSV 1860 München
08.02.26 TSG 1899 Hoffenheim II - F.C. Hansa Rostock
08.02.26 Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen
08.02.26 MSV Duisburg - SC Verl

____

