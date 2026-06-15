16 neue Spieler: Holzheimer SG mit großem Umbruch - und viel Talent Die Holzheimer SG stellt sich nach dem Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein komplett neu auf. Auf Trainer Jesco Neumann folgt Sven van Beuningen, dazu kommen 16 neue Spieler. von André Nückel · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Viele Veränderungen in Holzheim. – Foto: Hubert Wilschrey

Die Holzheimer SG hat den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein spät geschafft - und stellt sich nun trotzdem umfangreich neu auf. Dass es im Sommer Veränderungen geben würde, war bereits angekündigt worden. Nach der Trennung von Trainer Jesco Neumann übernimmt mit Sven van Beuningen ein neuer Coach, der aus dem Nachwuchsbereich des Wuppertaler SV kommt.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Auch im Kader gibt es deutliche Bewegung. Holzheim setzt auf einen spannenden, aber mit Blick auf das Oberliga-Niveau auch schwer einzuschätzenden Mix. Einige Spieler bringen viel Potenzial mit, andere haben in niedrigeren Spielklassen stark performt, müssen den Nachweis in der Oberliga aber erst noch erbringen. Genau darin liegt die Spannung dieser Kaderplanung: Es ist gut möglich, dass einige Akteure auf dem höheren Niveau explodieren. Eine Garantie gibt es naturgemäß nicht. Besonders interessant wird die Entwicklung von Tom-Benjamin Seidel, der als Bezirksliga-Knipser von SVG Neuss-Weissenberg kommt. Auch Dane Siewierski, zuletzt Torjäger beim SV Glehn in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss, ist eine Personalie, die neugierig macht. Dazu kommt mit Derick Gyamfi ein Angreifer vom KFC Uerdingen, der immer wieder gute Ansätze gezeigt hat.

Viele neue Gesichter für Holzheim Die Zugänge zeigen, wie breit der Neuaufbau angelegt ist. Aus VSF Amern kommen Kaiya Otsu und Kouki Ozawa. Henry Page wechselt von Ratingen 04/19 U23 II nach Holzheim, Francisco San Jose kommt vom TSV Meerbusch, Josan Santiago Kim von SG Unterrath und Andrija Simic von Rot-Weiß Oberhausen. Weitere Zugänge sind Patrick Herzke von TuS Reuschenberg, Connor Klossek vom VfB Homberg, Jannik Schulte vom FC Büderich, Tom Nilgen ebenfalls von SVG Neuss-Weissenberg, Timo Utecht von DJK Sparta Bilk, Joel Agbo vom 1. FC Kleve, sowie Yamato Aoki vom SC Kapellen-Erft. Damit entsteht ein Kader, der in der Breite viele neue Impulse bekommt. Zugleich wird die Vorbereitung für van Beuningen entscheidend, weil sich eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft schnell finden muss.