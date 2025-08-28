16-jähriger Verteidiger überraschend im DFB-Pokal-Kader des FC Bayern

Cassiano Kiala und Chefcoach Vincent Kompany beim öffentlichen FCB-Profi-Training an der Säbener Straße. – Foto: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO

Die Bayern wollen vermehrt auf den eigenen Nachwuchs setzen. Das Juwel, das im DFB-Pokal im Kader stand, war dann aber doch eine Überraschung.

München/Wiesbaden – Beim FC Bayern will man in dieser Saison vermehrt auf den eigenen Nachwuchs setzen. Es ist auch eine klare Botschaft an Trainer Vincent Kompany, regelmäßig die Talente aus dem Campus spielen zu lassen – wenn sie sich denn auch aufdrängen. Das taten zuletzt vor allem Lennart Karl (17) und seine Youngster-Kollegen Jonah Kusi-Asare (18) und Wisdom Mike (16). Das Trio erhielt von Joshua Kimmich ein Extra-Lob. „Aber jetzt haben wir wirklich Jungs, die Vollgas geben, die auch merken, dass auch wir ältere Spieler in jedem Training immer Vollgas geben müssen, weil es diese Prinzipien gibt. Jeder aus der Mannschaft weiß, dass er auch im Training mal ans Limit gehen muss“, sagte Kimmich über Karl und Co.

Personelle Probleme beim FC Bayern bringen Kiala und Co. Chancen Es müssen allerdings nicht immer sofort Einsätze sein. Auch ein Platz im Kader kann der Lohn für gute Trainingsleistungen und ein Fingerzeig dafür sein, dass sich ein Nachwuchsspieler an die Profis heranpirscht. Daneben sind es auch personelle Probleme, die unverhoffte Chancen bringen können. Also verletzungsbedingte Ausfälle der etablierten Kräfte zum Beispiel.