1:6! Haching-Profis mehr als eine Nummer zu groß für Hankofen

Das war deutlich: Die SpVgg Unterhaching hat am Freitagabend vor 865 Zuschauern in Hankofen eine meisterliche Vorstellung abgeliefert und einen 6:1-Kantersieg eingefahren. Der Tabellenführer ließ zu keinem Zeitpunkt der Partie einen Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Alles in allem waren die Hachinger an diesem Tag eine Nummer zu groß für die Niederbayern.

Für die Überraschung hätte aus Hausherrensicht viel passen müssen, doch die Hachinger präsentierten sich beim Underdog in Niederbayern hochkonzentriert und zielstrebig. Schon zur Pause hätte die Partie entschieden sein können, aber die Gäste schossen "nur" Zwei-Tore-Vorsprung heraus und ließen die Tür noch einen Spalt weit offen. Doch gleich nach Wiederbeginn knallten sie eben jene in beeindruckender Art und Weise zu. Binnen zehn Minuten legten die Vorstädter drei weitere Treffer drauf - 0:5 nach nicht mal einer Stunde! Eine Machtdemonstration, und natürlich die Entscheidung. Die frischgebackene Papa und zur Halbzeit eingewechselte Tobias Lermer sorgte mit seinem Tor zum 1:5 zumindest noch für ein wenig Ergebniskosmetik. Jeroen Krupa markierte rund zehn Minuten vor dem Ende dann den 1:6-Endstand, als er freie Fahrt hatte und allein vorm Kasten ganz cool blieb. Mund abputzen heißt es für die "Dorfbuam", Hankofen muss seine Punkte für den Klassenerhalt gegen andere Teams holen. Zum Beispiel kommende Woche beim Ostbayern-Derby in Vilzing...

Alles auf einen Blick: