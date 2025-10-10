1:6! Haching-Profis mehr als eine Nummer zu groß für Hankofen

Das war deutlich: Die SpVgg Unterhaching hat am Freitagabend vor 865 Zuschauern in Hankofen eine meisterliche Vorstellung abgeliefert und einen 6:1-Kantersieg eingefahren. Der Tabellenführer ließ zu keinem Zeitpunkt der Partie einen Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Alles in allem waren die Hachinger an diesem Tag eine Nummer zu groß für die Niederbayern.
SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Daniel Rabanter (67. Daniel Ertel), Lennard Stockinger, Korbinian Stütz, Alexander Nittnaus, Jonas Hoffmann, Simon Pichlmeier, Lukas Käufl (58. Brian Wagner), Baran Berk (77. Daniel Zormeier), Andreas Wagner (58. Valentin Harlander), Tobias Gayring (46. Tobias Lermer) - Trainer: Tobias Beck
SpVgg Unterhaching: Erion Avdija, Markus Schwabl (84. Leo Kainz), Nils Ortel, Luis Pfluger (78. Tizian Zimmermann), Alexander Winkler, Simon Skarlatidis, Andy Breuer, Mike Gevorgyan, Jorden Aigboje (73. Jeroen Krupa), Christopher Negele (65. Wesley Krattenmacher), Moritz Müller (65. Cornelius Pfeiffer) - Trainer: Sven Bender
Schiedsrichter: Patrick Krettek (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 865
Tore: 0:1 Moritz Müller (18.), 0:2 Jorden Aigboje (37.), 0:3 Christopher Negele (46.), 0:4 Mike Gevorgyan (53.), 0:5 Moritz Müller (55.), 1:5 Tobias Lermer (57.), 1:6 Jeroen Krupa (82.)