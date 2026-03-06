142 Mal Bayernliga: FC Amberg krallt sich Marco Seifert

Sportlicher Leiter Roman Reinhardt (links) und Teammanager Manuel Donhauser (rechts) heißen Neuzugang Marco Seifert beim FC Amberg willkommen. – Foto: Matthias Reuß/FC Amberg

Seifert kehrt nach rund eineinhalb Jahren auf Weltreise zurück auf den Fußballplatz. Der 30-Jährige bringe „viel Erfahrung sowie eine ausgeprägte Torgefahr“ mit und soll dem Offensivspiel des FCA „mehr Präsenz und Durchschlagskraft“ verleihen, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung des Bezirksliga-Ersten. Für den Verein ist der Mittelstürmer kein Unbekannter: Bereits in der Jugend lief Seifert für den FC Amberg auf, später kam er auch bei den Herren in der Bayernliga Nord zum Einsatz. Es folgten Stationen beim SC Ettmannsdorf (65 Landesligaspiele, 27 Tore), bei der DJK Gebenbach (120 Bayernligaspiele, 50 Tore) und beim SV Hahnbach (39 Bezirksligaspiele, 18 Tore). In Hahnbach fungierte Seifert zusätzlich als spielender Co-Trainer. Insgesamt stehen 142 Bayernliga- und 65 Landesliga-Einsätze in der Vita des bulligen Stürmers.



Entsprechend happy ist Ambergs sportlicher Leiter Roman Reinhardt über die Neuverpflichtung. Der Funktionär teilt mit: „Marco ist ein klassischer Stoßstürmer, wie man ihn heute nicht mehr so oft findet. Durch seine körperliche Präsenz und seine Torquote kann er uns sofort weiterhelfen. Natürlich wird er nach der längeren Pause vielleicht etwas Zeit brauchen, aber er gibt uns wichtige Optionen im Angriff und kann gerade im Endspurt der Saison sehr wertvoll für uns werden.“ Mit der Verpflichtung von Marco Seifert erhält die Offensive des FC Amberg zusätzliche Optionen für die verbleibenden Spiele dieser Bezirksliga-Saison. Nächsten Samstag startet die Zitzmann-/Lieder-Truppe mit dem Stadtderby beim SV Inter Bergsteig in die Restrückrunde. Zuvor steht ein letztes Testspiel gegen den Kreisligisten SV Köfering (Samstag, 15 Uhr) auf dem Plan.