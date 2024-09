135 Treffer in 15 Partien: Torspektakel in der westlichen Altmark

Im Kreispokal des KFV Altmark West kamen die Zuschauer am Wochenende voll auf ihre Kosten. In den 15 ausgetragenen Partien der zweiten Runde fielen satte 135 Treffer. Das macht durchschnittlich neun Tore pro Partie!

Am torreichsten ging es im Duell zwischen dem SV Brietz und dem SV Eintracht Salzwedel zu. Die 214 Zuschauer sahen einen 17:1-Erfolg des Landesklasse-Vertreters. Für diesen trug sich Luca Nowak gleich viermal in der Torschützenliste ein. Nur einen Treffer weniger gab es beim 15:2-Sieg des MTV Beetzendorf bei der SG Letzlingen/Potzehne II. Dort traf Fabian Panhey schon in den ersten 24 Minuten vierfach.

Auch die erste Mannschaft der SG Letzlingen/Potzehne hat ein Schützenfest erlebt - mit dem besseren Ende auf ihrer Seite. 14:1 hieß es bei der SG Diesdorf/Beetzendorf II. Erfolgreichster Torschütze: Leon Freytag mit einem Fünferpack. Ebenfalls einen Fünferpack schnürte Paul Langer beim 14:2-Erfolg des SV Liesten über den Kuhfelder SV/Jübar-Bornsen II. Bester Schütze des torreichen Wochenendes war allerdings Pascal Eggert vom SV Heide Jävenitz. Beim 14:0 über den SV Arendsee erzielte der Angreifer gleich sieben (!) Treffer.