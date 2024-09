13:1: Hamminkelner SV zerpflückt PSV Wesel II und marschiert vorneweg

Der SC Grün-Weiß Vardingholt hat sich nach der 0:5-Pleite gegen den PSV Wesel wieder ein Stück weit rehabilitiert. Mit dem Remis gegen Olympia Bocholt steht man zwar noch ohne eigenen Sieg, doch mausert sich mit der dritten Punkteteilung schon seine Punkte zusammen.

Den Zuschauern im gut besuchten Grenzlandstadion wurde an diesem Sonntagnachmittag auch ein aufopferungsvoller Kampf an diesem Sonntagnachmittag geboten. Beide Seiten agierten zunächst hektisch und fehlerbehaftet. Mit seinem Kopfball nach einer Ecke sorgte Robin Hollands für den wichtigen Führungstreffer der Hausherren. In der zweiten Hälfte gelang der GSV dann auch zu besseren Chancen und verdiente sich den Führungstreffer immer mehr. Auch mit der späten Ampelkarte für Tom Boland und der daraus resultierenden Überzahl im Rücken brannte nichts mehr an. Am Ende durfte Suderwick einen wichtigen Heimerfolg feiern mit welchem man auch an der DJK im Tableau vorbeizieht.

GSV Viktoria Suderwick – DJK Rhede 1:0

GSV Viktoria Suderwick: Yannick Wenzel, Jonas Kronenberg, Robin Hollands, Ramiro Weidemann, Pieter Paul Kroesen, Niklas Derksen (59. Niklas Klein-Schmeink), Arne Kleinpaß, Ulrich Kleinpaß (72. Niklas Wöhle), Nico Maurick, Tom Boland, David Ortmanns - Trainer: Steffan Rexwinkel

DJK Rhede: Tom Tüshaus, Dominik Schlütter, Darwin Sangs, Leon Grootens, Sören van der Heiden (74. Marvin Huchatz), Lukas van Veenendaal (70. Dennis Sentürk), Tom Schlütter (79. Jeffrey Kiburo Saccoh), Miguel Otten (65. Oliver Klümper), Marco Moscheik, Sebastian Kamps (46. Max Kappenhagen), Rene Groes - Trainer: Björn Kräbber - Trainer: Yannick Niklasch

Schiedsrichter: Ridwan Osman - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Robin Hollands (34.)

Gelb-Rot: Tom Boland (87./GSV Viktoria Suderwick/Eine dumme Aktion von Boland. Die Situation ist entschieden und er schießt den Ball weg.)