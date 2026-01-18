Luka Tankulic (rechts) mit Oktay Dal. – Foto: David Schneller

130-facher Regionalliga-Akteur wechselt zum dritten Mal zu RW Ahlen Ein alter Bekannter kehrt zurück.

Der 29-jährige Oktay Dal schließt sich zum dritten Mal in seiner Karriere den Wersekickern an. Der Routinier kommt vom Mittelrheinligisten Eintracht Hohkeppel und hat einen langfristigen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Schon in den Spielzeiten 2021/22 uns 2023/24 lief der Innenverteidiger für Rot Weiss Ahlen auf und war damals Leistungsträger in der Regionalliga.

Der 1,85 Meter große Innenverteidiger bringt neben seiner körperlichen Präsenz wertvolle Erfahrung aus Regionalliga und Oberliga mit. In der abgelaufenen Hinrunde gehörte Dal in Hohkeppel zum Stammpersonal beim aktuell Zweitplatzierten der Mittelrheinliga, vergleichbar mit der Oberliga Westfalen. Neben den Regionalliga-Stationen bei Ahlen lief er auch für den SV Bergisch Gladbach und den Wuppertaler SV in der vierthöchsten Spielklasse auf, so dass 130 Regionalliga-Partien in seiner Vita stehen. Sportvorstand Dennis Kocker sagt: „Oktay kennt den Verein, das Umfeld und unsere Anforderungen. Er bringt Stabilität, Zweikampfstärke und Mentalität mit – genau das, was wir für die Defensive gesucht haben.“