1:3-Niederlage - Junglöwinnen erneut unter Wert geschlagen

Am zweiten Spieltag der B-Juniorinnen Hessenliga stand für die Mädels des KSV Hessen Kassel das Auswärtsspiel beim JFV Seligenstadt/Zellhausen statt. Und wie schon in der Vorwoche bei der 0:2-Niederlage gegen Klein Linden war auch diesmal trotz der 1:3 (1:1)-Niederlage zählbares drin für die Nordhessinnen, die gleich zwei Abseitstreffer kassierten und so um den Lohn des Aufwands gebracht wurden.

Die KSV-Mädels versteckten sich trotz der Niederlage in der Vorwoche in der Anfangsphase nicht und spielten gegen den mit viel Euphorie in die Saison gestarteten JFV Seligenstadt gut mit. Gerade im Mittelfeld und in der Abwehr, wo Abwehrchefin Laura Horn eine tadellose Leistung zeigte und mit Zweikampfstärke vorraus ging, ließen die Nordhessinnen wenig zu. Da aber auch die Gastgeber gut in der Defensive standen, blieb es in der Anfangsphase beim torlosen Remis. Direkt mit dem ersten Versuch ging der JFV dann in Führung. Nach einer schnellen Balleroberung traf Samira Gerritzen - im Sommer von der U16 der Frankfurter Eintracht gekommen - allerdings aus Abseitsposition. Diesen Rückstand musste die Elf von Trainer Christian Thul erstmal verdauen, ließ aber keine Großchancen von Seligenstadt zu.

Kassel agierte im Vergleich zum ersten Spieltag diesmal mit Doppelspitze - neben Gabrielle Chiadjeu stürmte Maya Soycan, was sich positiv auf das Spiel auswirkte - die Junglöwinnen hatten so eine Anspielstation mehr in der Offensive und konnten sich immer häufiger durchs Mittelfeld kombinieren. Erstmals richtig gefährlich wurde es in der 39. Minute, als Lea Steinhäuser auf der rechten Seite durch war. Der Schuss der Außenverteidigerin der Löwinnen ins kurze Eck brachte den ersten Torschuss des KSV. Das Thul-Ensemble legte direkt nach und kam mit der nächsten Chance zum ersten Saisontor. Einen Freistoß von der Mittellinie brachte Horn nach vorne und nach einem Fehler in der JFV-Defensive war Soycan durch und schob eiskalt zum verdienten 1:1-Pausenstand ein.