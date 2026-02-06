Hierzu laden wir alle Vereine, Firmen Interessengemeinschaften und Hobbykicker aus der Verwaltungsgemeinschaft Ichenhausen und Umgebung herzlich ein!

am Freitag, den 15. Mai 2026 ab 18.00 Uhr veranstaltet die Abteilung Fußball der Eintracht Autenried wieder Ihr alljährliches Elfmeterturnier im KLB Kötztal-Stadion.

Wir würden uns freuen, wieder viele Mannschaften begrüßen zu dürfen.

Eine Mannschaft besteht aus mindestens 5 und maximal 7 Spieler/innen. Anmeldeschluss ist der 08.05.2026. Das Teilnehmerfeld ist auf max. 45 Mannschaften begrenzt, bei Überschreitung zählt die Reihenfolge der Anmeldungen. Für das Turnier ist spielberechtigt, wer vor dem 15.05.2010 geboren wurde (d.h. wer bereits 16 Jahre ist!).

Die Startgebühr beträgt 10,00 € pro Mannschaft. Wir bitten diese an die hier angegebene Bankverbindung zu überweisen. Bitte das Stichwort „Elfmeterturnier“ verwenden und den Namen der gemeldeten Mannschaft angeben.

Bezahle jetzt per Paypal Friends an davidellenrieder@gmail.com.



Raiffeisenbank Ichenhausen eG

IBAN: DE26720691190000150355

BIC: GENODEF1ICH

BLZ: 720 691 19

Konto: 150 355

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Mitbringen eigener Getränke und Speisen untersagt ist!

Anmeldung per E-Mail an davidellenrieder@gmail.com und weitere Informationen auf unserer Homepage www.eintracht-autenried.de oder auf FuPa 13. Autenrieder Elfmeterturnier 2026 - FuPa

Mit freundlichem Grüßen

GV Eintracht Autenried e. V.

David Ellenrieder